Welche Spiele habt ihr am häufigsten durchgespielt? Wir verraten euch unsere Dauerbrenner

Ob der Master Chief oder der Held von Kvatch: Diese 10 Spiele-Abenteuer haben sich tief in unser Gedächtnis gebrannt.

Es gibt Spiele, die legt man nach dem einmaligen Durchspielen zur Seite und schmeißt sie nie wieder an - selbst wenn sie einem eigentlich ziemlich gut gefallen haben. Und dann gibt es diese Titel, von denen kommt man einfach nicht los, obwohl man sie schon ungefähr 25 Mal von vorne bis hinten durchgespielt hat und jeden Winkel der Spielwelt kennt.

Wir haben uns in der GameStar-Redaktion vor Kurzem die Frage gestellt, was unsere ewigen Dauerbrenner sind; also die Spiele, die wir am häufigsten durchgespielt haben. Was dabei herausgekommen ist, verraten wir euch jetzt. In den Kommentaren unter diesem Artikel packt ihr im Gegenzug über eure meist komplettierten Titel aus. Los geht's!

Shovel Knight: Shovel of Hope

Ein Ritter mit Schaufel - Von Shovel Knight kommt unser Autor Tristan einfach nicht los.

Genre: Plattformer | Entwickler: Yacht Club Games | Release: Juni 2014

Tristan Gudenrath: Wenn ich eine Top 10 meiner meistgespielten Titel machen würde, gingen die Plätze 10 bis 2 vermutlich an irgendwelche Resident-Evil-Spiele. Doch die Krone kann nur einer haben, und das ist der ruhmreiche Shovel Knight.

Die charmante Welt von Stolzmoor lädt mich immer wieder herzlich dazu ein, die entführte Shield Knight zu retten, liebenswerte Charaktere zu treffen, dem weltbesten Soundtrack zu lauschen und auf einer Schaufel von Gegner zu Gegner zu hüpfen. Kein Wunder, dass ich Shovel Knight oder eines der Spin Offs im Sommer 2017 beinahe täglich durchgespielt habe, während ich im Hintergrund mein neues Netflix-Abo genossen habe.

Wie oft ich Shovel Knight durchgespielt habe, kann ich nicht genau sagen. Doch ich habe es weit über 100 Stunden gespielt und zweimal alle Achievements gesammelt. Konservativ gerechnet müssen das über 30 Durchläufe gewesen sein. Und verdammt, es sind nicht genug.

Halo: Reach

1:16 Halo: Reach ab Dezember in der Master Chief Collection enthalten

Autoplay

Genre: Shooter | Entwickler: Bungie | Release: September 2010

Jesko Buchs: In meinem Spiele-Jahreslauf habe ich ein heiliges Ritual: Gemeinsam mit meinem guten Studienkumpel Micha ballere ich mich einmal im Jahr in chronologischer Reihenfolge durch die Halo: Master Chief Collection. Die Box beinhaltet die Serienteile 1 bis 4 sowie die Ableger Reach und ODST und bündelt damit einige der feinsten Erfahrungen, die das Shooter-Genre zu bieten hat.

Dank knackigem Gunplay, einem interessanten Sci-Fi-Universum und packenden Koop-Modus komme ich von der altgedienten Shooter-Reihe einfach nicht los. Auch die Geschichte von Reach, die mit der Verglasung des Planeten durch die Allianz endet, geht auch beim 10. Mal noch unter die Haut. Halo Reach bildet nicht nur chronologisch den Anfang der Halo-Reise, sondern stellt zugleich auch den letzten Serienteil dar, der unter der Federführung von Bungie entstand.

Nach dem Release im Herbst 2010 trennten sich das Studio und Publisher Microsoft endgültig. Halo konnte bis heute nicht mehr an die früheren Glanzzeiten anknüpfen. Wenn die Frage stattdessen gewesen wäre, welches Spiel ich am meisten gespielt habe, dann sähe meine Antwort mit Skyrim übrigens ganz anders aus. Trotz über 800 Spielstunden komme ich hier aber nur selten bis ans Ende der Story. Mit einer Kampagnen-Länge von rund 8 Stunden ist Halo: Reach dagegen wunderbar kompakt.

Max Payne 2

PLUS-Archiv 3:47 Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Genre: Shooter | Entwickler: Remedy | Release: Oktober 2003

Dimitry Halley: Ich habe viele, viele Spiele mehrfach durchgespielt, zuletzt erst Resident Evil 2 Remake für die Platin-Trophäe locker zehnmal. Oder Armored Core 6 dreimal hintereinander für das dritte Ende. Aber selbst nach all den Jahren und nach Hunderten Spielen dürfte Max Payne 2 aus meinen Teenie-Jahren noch immer auf dem Siegertreppchen ganz oben thronen.

In Max Payne 2 kam damals alles zusammen, was Teenager-Dimi cool fand:

eine raue Story, die zeigt, dass Videospiele so viel mehr als nur Gameplay sein können.

unglaublich filmreife Action der Marke John Woo.

die damals noch taufrische Ragdoll-Physik, die das Wegballern von Feinden so oomphig wie nie zuvor aussehen ließ.

Mods, Mods, Mods!

In den frühen 2000ern war die Matrix-Trilogie auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit, alle wollten Bullet-Time-Action, aber die offiziell lizensierten Matrix-Spiele waren … naja. Also habe ich mir 400 Millionen Mods heruntergeladen und Max Payne 2 wieder und wieder und wieder durchgespielt.

Irgendwann kannte ich jede einzelne Gegnerposition auswendig, ich konnte blind vorhalten und die armen Socken liefen in meine Kugeln. Max Payne 2 war 2003 ein absolut einzigartiger Shooter, den so kaum jemand imitieren konnte. Tragischerweise ist das 2026 immer noch so.

Dishonored

9:48 Dishonored: Die Maske des Zorns - Test-Video zum Action-Schleichspiel

Genre: Action | Entwickler: Arkane Studios | Release: Oktober 2012

David Hörath: Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, wie oft ich Dishonored bisher durchgespielt habe. Ich weiß nur, dass es jedes Jahr mindestens einmal mehr wird.

Sobald mich die aktuellen Spiele langweilen, tauche ich einfach in Dunwall ab und werde Spaß haben. Egal, ob ich mich durch alles und jeden durchmetzel, oder meine Ziele friedlich ausschalte, das Spiel überlässt mir die Wahl und gibt mir nur die Werkzeuge an die Hand.

Zudem habe ich mich in das unverbrauchte, viktorianische Setting verliebt, das mit einer Prise Okkultismus genau den richtigen Nerv getroffen hat. Bis heute läuft mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn mir der Outsider seine Kräfte anbietet.

Und während der zweite Teil in puncto Leveldesign klare Fortschritte gemacht hat, ist meiner Meinung nach die Atmosphäre des ersten Dishonoreds unübertroffen.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Charmante Adventure-Optik aus zivilisierteren Tagen. Indiana Jones and the Fate of Atlantis stammt vom Traditionsstudio LucasArts.

Genre: Point and Click | Entwickler: LucasArts | Release: Juni 1992

Jonas Gössling: Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen: Mittlerweile holen mich Point and Click-Spiele einfach nicht mehr ab. Das ist aber völlig okay, ich habe mich einfach verändert. Aber es gibt ein Adventure, das ich vermutlich auch noch mit 92 spielen werde. Indiana Jones and the Fate of Atlantis habe ich schon gezockt, als ich noch nicht einmal lesen konnte.

Ich kenne jeden Winkel dieses fantastischen Abenteuers in- und auswendig und liebe einfach alles an diesem Spiel: Die herausragende Musik, die spannende Geschichte und die verschiedenen Wege, die ich auf der Suche nach der Stadt Atlantis wählen kann. Dieses Indy-Spiel hat sich so sehr in mein Gedächtnis gebrannt, dass es für mich bis heute der wahre vierte Film ist und ich kann nicht mal mehr aufzählen, wie oft ich den ollen Kerner in die Lava habe fallen sehen.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist auch heute noch ein brillantes Adventure und ich werde es jedes Jahr mindestens einmal durchspielen.