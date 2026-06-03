Im Steam Sale bekommt ihr aktuell 7 spannende Spiele so günstig wie nie - darunter eines der bestbewerteten Highlights des letzten Jahres

Neben einem Highlight aus 2025 haben wir eine bunte Auswahl mit tollen Rabatten zusammengestellt.

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Daniel Hartmann
03.06.2026 | 14:36 Uhr

Keine Sorge, ihr braucht keinen Lageplan, um die aktuellen Steam-Angebote zu finden. Keine Sorge, ihr braucht keinen Lageplan, um die aktuellen Steam-Angebote zu finden.

Es ist wieder Zeit für Midweek Madness - wobei mit dem Feiertag morgen die Mitte der Arbeitswoche je nach Bundesland gestern schon erreicht war. Egal! Weniger Kalender, mehr Rabatte!

Kommen wir also ohne weitere Verzögerung zu den Steam-Schnäppchen der Woche:

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