Im Steam Sale bekommt ihr aktuell 7 spannende Spiele so günstig wie nie - darunter eines der bestbewerteten Highlights des letzten Jahres

Keine Sorge, ihr braucht keinen Lageplan, um die aktuellen Steam-Angebote zu finden.

Es ist wieder Zeit für Midweek Madness - wobei mit dem Feiertag morgen die Mitte der Arbeitswoche je nach Bundesland gestern schon erreicht war. Egal! Weniger Kalender, mehr Rabatte!

Kommen wir also ohne weitere Verzögerung zu den Steam-Schnäppchen der Woche: