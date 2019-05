Game of Thrones live auf MAX - Wir analysieren das Ende einer Ära

Game of Thrones hat's nicht leicht im Internet. Von freudiger Begeisterung über Wehmut darüber, dass es vorbei ist, bis zu totaler Ablehnung und schlechten Bewertungen schlägt HBOs Vorzeige-Fantasy gerade alles entgegen, was an Reaktionen auf eine finale Staffel möglich ist.

GameStar-Kritik: Enttäuscht das Ende um den Eisernen Thron?

Woran liegt das? Warum gerät gerade die letzte Staffel der Serie so ins Visier der Kritiker? Und sind die vergangenen Folgen wirklich so schlecht wie es die IMDB-Wertungen sagen? Heute Abend im Twitch-Stream versuchen wir ab 19 Uhr, uns diesen Fragen ein wenig anzunähern, vor allem aber, die letzte Episode gemeinsam mit euch zu analysieren und zu diskutieren.

Marco von Nerdkultur, Fabian von Quadratauge und Jochen aus dem MAX-Team schauen noch mal genau hin, was diese Folge ausgemacht hat und erzählen über ihren persönlichen Abschied von der Serie - wenn ihr dabei sein wollt, sehen wir uns im Stream!

Wer die Folge noch nicht gesehen hat, sollte nicht einschalten! Der Stream ist dunkel und voller Spoiler!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Wann? 24. Mai, ab 19 Uhr

Wo? Bei MAX auf Twitch

Wer? Marco (Nerdkultur), Fabian (Quadratauge), Jochen (MAX)

Was? Game of Thrones, Staffel 8, Episode 6