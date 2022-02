Games That Made Me: Wie Fallout das Leben von Fritz verändert hat

Die Spätgeborenen unter euch mag das verblüffen, doch es gab eine Zeit, als Fallout noch nicht Bethesda gehörte. Eine Zeit, als der Begriff »Open-World-Rollenspiel« noch keine Kassen zum Klingeln brachte. Und zu dieser Zeit, saß ein junger, aber natürlich damals schon drei Meter großer Fritz vor Fallout und spielte es begeistert.

Mehr noch: Bei aller Liebe zu X-Wing, Mechwarrior und Command & Conquer war letztlich Fallout das Spiel, das Fritz zu GameStar gebracht hat. In der dritten Folge von »Games That Made Me« erzählt er, was dahintersteckt.

Das Format »Games That Made Me« entsteht in Zusammenarbeit zwischen GameStar und Insert Moin, wo Manu & Co. schon seit über zehn Jahren über Video- und Brettspiele podcasten. Hört doch mal rein - und unterstützt Insert Moin auf Steady, wenn ihr mögt.

