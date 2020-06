Warum ist der langweiligste Teil von Rollenspielen der beste? Wie sieht die (Videospiel-)Zukunft von Star Wars aus? Und wieso versteht eigentlich niemand die Unreal Engine 5 so richtig? Diese Fragen beantwortet heute die Redaktion im ersten Teil unseres neuen Formats »GameStar Insider«.

Im Zuge dieses Live-Programms unseres Find Your Next Game-Events möchten wir euch mitteilen, was für Themen uns aktuell bewegen. Heute Abend um 19 Uhr geht es los auf Twitch und Youtube.

37 27 Mehr zum Thema Find Your Next Game: Das ganze Programm

In der folgenden Übersicht liefern wir euch alle Infos zum Programm, den teilnehmenden Mitgliedern der GameStar-Redaktion und wie ihr selbst am Geschehen mitwirken könnt. Denn natürlich wollen wir eure Meinung wissen und Fragen beantworten!

Wann geht's wo los? Um 19 Uhr auf Twitch und Youtube - Ende ist um 20 Uhr.

Wie sieht das Programm aus? Heute, am Dienstag den 9. Juni 2020 geht es mit den folgenden Redakteuren und Moderator Heiko Klinge um die folgenden Themen:

Unreal Engine 5: Wieso sie dauernd falsch verstanden wird - mit Elena Schulz

Die (Spiele-)Zukunft von Star Wars - mit Vali Aschenbrenner

Der langweiligste Teil von Rollenspielen ist eigentlich der beste - mit Fabiano Uslenghi

Wie kann ich Fragen stellen? Sowohl auf Youtube als auch auf Twitch habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen und uns eure Meinung mitzuteilen: Tippt dafür einfach in die jeweiligen Chats beider Plattformen, was ihr von uns wissen wollt oder um uns einfach nur eure Meinung mitzuteilen.

Was passiert nach GameStar Insider? Nach unserem Insider-Livestream geht es mit Find Your Next Game weiter:

Um 20 Uhr mit Gameplay und Interview zu The Falconeer

Um 20:30 Uhr mit Destiny 2 und unseren Experten

Falls ihr mehr zu Find Your Next Game wissen wollt, werft einen Blick auf unseren Plan: Hier findet ihr alle Infos zu unserem Programm & kommenden Highlights.