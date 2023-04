Das große GameStar Podcast Festival: Mit Maurice, RBTV, Steinwallen, Stay Forever, The Pod und vielen mehr

Vor genau einem Jahr, als wir unser erstes Podcast-Festival starteten, schrieb Micha noch:

Seitdem ich vor knapp neun Monaten die Mission übernommen habe, den Podcast-Bereich unserer Redaktionsfamilie Webedia Gaming auf- und auszubauen, spukte mir eine Idee im Kopf herum: Was, wenn wir eine Woche lang jeden Tag podcasten würden, bis die Mikrofone qualmen? Wenn ihr diese Podcasts nicht nur anhören, sondern uns live zuschauen und Fragen stellen könntet? Und wenn wir noch Gäste dazu holen, die spannende Blickwinkel und Ideen mitbringen?

Da hatte er sich bestimmt nicht erträumen lassen, dass Géraldine sich wenige Monate später mit dem Gif einer Eule in seinem Podcast-Team bewerben würde und die beiden nun bereits ihr zweites Podcast-Festival auf die Beine stellen: noch größer, noch besser, mit noch mehr fantastischen Gästen! Naja, oder vielleicht doch, Micha hatte schon immer große Träume.

Herzlich willkommen zu drei Tagen voller Live-Podcasts von und mit GameStar Talk - und famosen Gästen wie Maurice, RBTV, Steinwallen, Stay Forever, The Pod und vielen, vielen mehr.

Worum geht's?

Was: Unser zweites Podcast-Festival, mit täglichen Live-Podcasts

Unser zweites Podcast-Festival, mit täglichen Live-Podcasts Wann: 3. Mai bis 5. Mai 2023

3. Mai bis 5. Mai 2023 Wo: Live auf MAX und im Anschluss als Video auf GameStar Talk oder als Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Co.

Live auf MAX und im Anschluss als Video auf GameStar Talk oder als Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Wer: GameStar, Maurice, RBTV, Steinwallen, Stay Forever, The Pod, Orkenspalter TV, Simfinity, Insert Moin, Writing Bull, Every Game a Story

Unser Live-Programm

Mittwoch, 3. Mai

18:00 - Pre-Show

18:25 - Von Civilization 7 bis Jagged Alliance 3: Goldenes Strategie-Zeitalter oder Stillstand? mit Maurice, Steinwallen, Writing Bull und Micha

mit Maurice, Steinwallen, Writing Bull und Micha 20:00 - Resident Evil ohne Mut: Ist der Mainstream-Horror am Ende? mit Rocket Beans TV, Insert Moin und Géraldine

Civilization 7 wurde bereits offiziell bestätigt. Aber wie muss es werden, um das goldene Strategie-Zeitalter einzuläuten?

Donnerstag, 4. Mai

18:00 - Pre-Show

18:25 - Starfield, Elden Ring, Baldur's Gate 3: 2023 bestimmt das Schicksal der Rollenspiele mit Orkenspalter TV, The Pod, Géraldine und Micha

mit Orkenspalter TV, The Pod, Géraldine und Micha 20:00 - Diablo 4, Zelda, Remakes: Wie neu darf ein Spiel sein? mit Stay Forever und Géraldine

Mit Starfield erscheint Bethesdas erstes großes Singleplayer-Rollenspiel seit acht Jahren! Es wird entscheident die Zukunft der Open-World-Rollenspiele prägen - ob im Guten oder im Schlechten.

Freitag, 5. Mai

18:00 - Pre-Show

18:25 - Renaissance des Storytellings: Sind AAA-Geschichten noch zu retten? mit Ilyass Alaoui, Ann-Kathrin, Géraldine und Micha

mit Ilyass Alaoui, Ann-Kathrin, Géraldine und Micha 20:00 - Sims 5, Life by You, Paralives: Endlich kommt Leben in die Simulation mit Simfinity, Natalie und Géraldine

Die Sims 5 wurde offiziell angekündigt, aber es ist nicht allein! Paralives und Life by You sind ihm dicht auf den Fersen.

Wir freuen uns darauf, euch live auf MAX begrüßen zu dürfen! Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr nach der Live-Ausstrahlung auf unserem neuen YouTube-Kanal GameStar Talk vorbeischaut - auf dem ihr nicht nur die Aufzeichnungen aller Live-Talks finden werdet, sondern auch massenweise spannende Video-Casts rund um Anno, Diablo, Spielerführung, Open Worlds und und und.

Erzählt uns in den Kommentaren: Auf welche Talks freut ihr euch am meisten? Werdet ihr live zuschauen oder euch später in aller Ruhe die Aufzeichnungen bei einem dampfenden Teller Nudeln anschauen?