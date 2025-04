GameStar Tech sucht freie Autoren (m/w/d) für News

Alana hat im September 2022 bei GameStar Tech angeheuert und es in den vergangenen Jahren nicht einen Moment bereut. Das journalistische Handwerkszeug lernte sie davor bei den Münchener Kolleginnen und Kollegen von PC Magazin und Connect.



Heute kümmert sie sich als Redaktionsleiterin um das Tagesgeschäft und die Artikelplanung von GameStar Tech und ist damit auch für dich als Freelancer erste Ansprechperson.



Wenn sie gerade nicht als IT- und Hardware-Helferin für Freunde und Familie unterwegs ist, trifft man sie oft beim Basteln an der eigenen Technik, beim Wandern oder beim Spielen von Indie-Titeln.