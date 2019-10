AOC bringt mit dem AG273QX ab November einen neuen Monitor der auf Spieler ausgelegten Agon-Reihe auf den Markt. Entsprechend seiner Zielgruppe soll er unter anderem mit einer hohen Bildwiederholrate punkten.

Der 27-Zoll-Bildschirm hat außerdem eine HDR 400-Zertifikation, wobei es sich allerdings um das VESA-Zertifikat mit den geringsten Anforderungen handelt. Die Auflösung beträgt 2560x1440 Pixel bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von vier Millisekunden (laut Hersteller).

AOC hat für den Gaming-Monitor ein VA-Panel gewählt, das 99 Prozent des Adobe RGB-Bereichs abdecken soll. Der statische Kontrast beträgt laut Datenblatt 3.000:1 bei einem Blickwinkel von 178 Grad. Allerdings nutzt AOC ein globales Dimming und kein lokales Dimming, was für die Darstellung von HDR-Inhalten von Vorteil wäre.

Als weiteres Feature gibt AOC AMDs Freesync 2 an, was im Vergleich zum Vorgänger FreeSync und HDR gleichzeitig nutzbar macht und strengere Anforderungen an die LFC-Technologie (Low Framerate Control) besitzt.

Ergonomie und Anschlüsse

Der Monitor ist am Standfuß schwenkbar. Dabei beträgt der Schwenkwinkel 30 Grad und der Neigungswinkel 3,5 Grad nach oben und 21,5 Grad nach unten. Zudem kann der Monitor mittels der 75mm-Vesa-Bohrung auch ohne Standfuß aufgehangen werden.

Bei den Anschlussmöglichkeiten bietet der AG273QX neben einem VGA und einem HDMI 2.0-Anschluss auch DisplayPort 1.2 für die Bildübertragung. Zudem hat der Monitor einen vierfach-USB 3.0-Hub und einen 3,5 mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer verbaut.

Im Handel ist der AOC AGON AG273QX noch nicht erhältlich, dass soll sich aber bereits im November ändern. Der Preis liegt bei 510 Euro.

