OLED für Gaming Monitore - Gaming-TFTs mit perfektem Schwarz?

OLED-Displays in Gaming-Monitoren findet man aktuell keine, allerdings könnte sich das in naher Zukunft ändern: Denn während immer mehr Hersteller in den Markt für Gaming-Monitore drängen (da die Verkaufszahlen stetig steigen), arbeitet der japanische Hersteller Joled nun an einem High-Speed-OLED-Display speziell für Gaming-TFTs.

Wie Blurbusters berichtet, entstehen bei Joled bereits OLED-Displays in Kooperation mit dem E-Sport-Team Burning Core, einem League of Legends-Team aus Japan. Angeblich sollen die in Entwicklung befindlichen OLED-Displays nicht gebogen sein, über mittlere Größen verfügen, Bildwiederholraten von mehr als 60Hz und Freesync beziehungsweise G-Sync unterstützen – auch ein 21:9-Format scheint laut einem verschwommenen Foto bei Blurbusters bereits zu existieren.

Der Vorteil von OLED-Bildschirmen liegt in der nahezu perfekten Schwarzdarstellung und dem daraus resultierenden hohen Kontrast sowie in der extrem schnellen Umschaltzeit der Pixel von unter 0,1 Millisekunden. Allerdings reicht die schnelle Pixelreaktion allein nicht, um Schlieren und Bewegungsunschärfe zu verhindern, da bei aktuellen Displays das gesamte Bild immer bis zum nächsten Refresh stehen bleibt und sich beim Bildwechsel wahrnehmungsbedingt deutlich sichtbare Unschärfen ergeben können.

Dem lässt sich mit speziellen Kniffen wie schwarzen Zwischenbildern oder einer allgemein hohen Bildwiederholrate von deutlich mehr als 60 fps entgegen wirken – spezielle OLED-Gaming-Monitore dürften entsprechende Techniken mitbringen. Allerdings ziehen OLED-Displays gegenüber LCD-Panels in Sachen maximaler Helligkeit und Farbumfang aktuell noch den Kürzeren, was wichtig für die HDR-Darstellung ist.

Genauere Details zu Joleds Gaming-Displays mit OLED-Technik gibt es bislang allerdings noch keine - aktuell stehen weder genaue Modelle, noch Preise oder ein potenzielles Erscheinungsdatum fest.

