Gaming-Studio wurde der Discord-Name geklaut: Klare Warnung an andere Entwickler

Die Macher von The Past Within müssen um ihren eigenen Namen auf Discord bangen.

Alles was ich habe ist ein Name und den habe ich von einem anderen , hat der deutsche Physiker Heinrich Dove mal gesagt. Das kann das kleine Entwicklungsstudio Rusty Lake nicht mehr von sich behaupten – jedenfalls auf Discord. Dort wurde ihnen nun der eigene Name gestohlen. Damit das anderen Entwicklern nicht ebenfalls geschieht, sprechen sie nun per Twitter das Problem an.

Was ist passiert?

Grund allen Übels ist ein Update für Discord, welches vor wenigen Wochen angekündigt wurde: Das soll die Usernamen nämlich gründlich überarbeiten. Bisher wurde zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, außerdem gab es einen vierstelligen Zahlencode am Ende des Namens. Das wird jetzt aber entfernt, User dürfen sich dafür neue Benutzernamen aussuchen.

Das Problem dabei: Die Umstellung findet schrittweise statt, manche Benutzer können sich also schon früher einen neuen Namen sichern. Als Rusty Lake an der Reihe war, konnten diese sich ihren eigenen Namen aber nicht mehr aussuchen – der war bereits vergeben.

Wenn wir als ein Server-Besitzer mit über 240.000 Mitgliedern ihn [den Namen] nicht mal beantragen können …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf Twitter warnen die Entwickler nun, dass es auch anderen Indie-Studios so ergehen könnte. Jetzt besteht die Gefahr der Nachahmung und es fallen zusätzliche Gerichtskosten für eine mögliche Markenrechtsverletzung an.

Rusty Lake ist offenbar auch nicht alleine bei diesem Problem: Usernamen wie pewdiepie, ksi und markiplier wurden ebenfalls bereits von anderen Benutzern beansprucht.

Von Discord selbst scheint keine nennenswerte Hilfe zu kommen, bisher hat das Studio nur eine automatische E-Mail als Antwort erhalten. Wir fragen uns wirklich, wie sie diese neue Funktion einführen … wenn ein zufälliger Benutzer auf etablierten (Server-)Markennamen sitzen kann.

Rusty Lake fokussiert sich auf eher düster gehaltene Rätselspiele wie das zuletzt erschienene The Past Within, das mit 94 Prozent positiven Rezensionen auf Steam äußerst beliebt ist.

Seht ihr die neue Namensgebung auf Discord auch kritisch? Habt ihr diese Situation des Namen-Diebstahls bereits vorhergesehen? Habt ihr eine Idee, wie Discord die Funktion besser hätte etablieren können? Schreibt uns eure Meinung und eure Ideen gerne in die Kommentare!