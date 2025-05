Nach fast 14 Jahren mit Siri könnte Apple auf dem iPhone bald einen anderen Weg einschlagen – wegen der EU

Mit iOS 18.4 hat Siri ein neues Design erhalten und greift wahlweise auf ChatGPT zu.

Der Sprachassistent von Apple feierte im Jahr 2011 mit dem iPhone 4S sein Debüt. Die Software-Neuerung wurde seinerzeit mit den folgenden Worten angekündigt:

»Ihr intelligenter Assistent, der Ihnen hilft, Dinge zu erledigen, indem Sie einfach fragen.«

Zwar hat sich Apples Sprachassistent bis heute weiterentwickelt, spürbare, große Sprünge blieben jedoch aus. Nun könnte ein Richtungswechsel bei Apple bevorstehen.

Im Detail:

Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, arbeitet das Unternehmen derzeit daran, dass Nutzerinnen und Nutzer in den Einstellungen einen anderen Standard-Sprachassistenten als Siri auswählen können (via Digitaltrends).

Damit wären die User zukünftig in der Lage, etwa Gemini als Standard-Sprachassistenten auszuwählen und Siri vollständig zu ersetzen.

Apple trifft diese Vorkehrungen nicht aus der Laune heraus. Laut dem Bericht arbeitet das Unternehmen an einer solchen Umsetzung, um die Vorschriften der Europäischen Union zu erfüllen, wie es in der Vergangenheit bereits in einigen anderen Bereichen der Fall war.

Bereits jetzt muss Apple in Bezug auf komplexere Fragen an Siri Zugeständnisse machen. Einige Fragestellungen kann Siri beispielsweise nicht selbst beantworten und leitet sie nach Zustimmung des Nutzers an ChatGPT weiter.

Ursprünglich sollte eine überarbeitete Version von Siri mit der iOS-Version 18.4 erscheinen. Das große Upgrade des Sprachassistenten bleibt allerdings weiterhin aus und wurde aufgrund interner Probleme bei Apple verschoben.

Wann erscheint eine bessere Siri?

Apple arbeitet offenbar nach wie vor an der nächsten Generation von Siri und möchte das Feld nicht kampflos Google, OpenAI und Co. überlassen. Ein Pendant von Apple zu den prominenten KI-Chatbots wird allerdings wohl frühestens 2026 auf uns warten. Das ist deutlich später als ursprünglich von Apple geplant und kommuniziert.

Aufgrund dieser Fehler wird Apple auf der WWDC 2025 wohl einen gemäßigteren Ton anschlagen. Demnach will der Tech-Riese offenbar nur Neuerungen ankündigen, die in wenigen Monaten bevorstehen.

Welche das genau sind, erfahren wir voraussichtlich am 9. Juni 2025 zur Entwicklerkonferenz von Apple.