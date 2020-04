Nur 60 Minuten spielen am Tag? Hartes neues Gesetz in Japan

Kein Aprilscherz: Seit dem 1. April gilt in der japanischen Präfektur Kagawa ein Gesetz, das bestimmt, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren pro Tag mit Videospielen verbringen dürfen. Wochentags sind 60 Minuten, an Wochenenden und Feiertagen 90 Minuten erlaubt. Außerdem dürfen Kinder bis 16 Jahre PC und Smartphone nur noch bis 21 Uhr nutzen, alle anderen Minderjährigen bis 22 Uhr. Mit der strengen Verordnung soll gegen Spielsucht vorgegangen werden.

Bisher sind keine Strafen für Verstöße vorgesehen, stattdessen werden die Eltern von Jugendlichen in die Pflicht genommen. Sie sollen die Verordnung daheim durchsetzen. Eine Kontrolle und Durchsetzung durch die Regierung wäre wohl auch unmöglich: In Kagawa leben knapp eine Million Menschen.

Das Gesetz scheint im Widerspruch zu dem Vorhaben Japans zu stehen, den E-Sport im Land zu fördern - immerhin sind viele Profi-Spieler minderjährig oder beginnen zumindest in jungen Jahren mit dem Training.

Zwar ist Japan der drittgrößte Videospielmarkt der Welt, E-Sport startete dort allerdings nur langsam durch. Erst 2018 wurde ein Gesetz aufgehoben, das Preisgelder von mehr als 900 Dollar verboten hat.

Das neue Gesetz wird von vielen als sinnlos oder zu streng kritisiert. Unter anderem meldete sich Tekken-Entwickler Katsuhiro Harada auf Twitter zu Wort:

The new Kagawa law goes into effect on Today.

A parent who did NOT grow up wisely found a scapegoat for not being able to educate their children wisely.



—-

Japan’s Kagawa Prefecture Passes Law Striving to Limit Gaming for Minors to 1 Hour Per Day https://t.co/Ojd6bGion3