Gmail bekommt ein Feature, das wirklich niemand will

Es gibt sicherlich unzählige Möglichkeiten, E-Mail-Postfächer hübscher, übersichtlicher oder einfach besser zu gestalten. Werbung einbauen ist sicherlich keine davon. Wie Techspot und 9to5Google berichten, schaltet Google testweise Anzeigen in Gmail-Accounts.

Werbung nun auch im Postfach

So war es bisher: Werbung erschien ausschließlich in Postfächern für, nun, Werbung und E-Mails aus den sozialen Medien und auch nur an oberster Stelle. Das galt für Mobile als auch in der Desktop-Version.

Das war Google wohl nicht genug.

Das ändert sich womöglich: Bei einem Test-Rollout werden Anzeigen nun auch in anderen Postfächern gezeigt, etwa solche, in denen die Software Rechnungen und Bestellungen einsortiert.

Betroffene User und Userinnen sind zurecht erbost über das neue Feature , wie dieser Tweet zeigt:

So mancher Nutzer bekommt sogar ganze Bildstrecken in seinem Postfach angezeigt.

Kommt die Änderung für alle?

Google verdient natürlich gut an Werbung, doch momentan plant das Unternehmen erst mal nur eine Testphase. In einem Statement an 9to5Google versichert Google, dass es keine Userdaten verkauft oder für Werbung in Gmail nutzt.

Wir experimentieren ständig mit neuen Formaten und arbeiten an Möglichkeiten, um Menschen dabei zu helfen, neue Unternehmen zu entdecken und mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Registerkarte "Promotions" zeigt Werbe-E-Mails von Unternehmen, die die Nutzer abonniert haben, sowie Angebote und Deals von Unternehmen, die ihnen gefallen könnten. Letztes Jahr haben wir die In-Stream-Anzeigen auf der Registerkarte "Promotions" für Mobilgeräte eingeführt und im letzten Monat auch auf den Desktop ausgeweitet.

Google ist übrigens auch nicht der erste, der Werbung in E-Mail-Postfächern schaltet: Wer ein Konto bei web.de hat, der erfreut sich an Werbung schon seit langer Zeit.

Nicht nur in der Browser-Version bekommt ihr bei web.de Werbung, sondern auch in der Handy-App.

Werbung im Postfach: Google probiert es mit mehr Ads in den E-Mails und sorgt damit für Unmut. Glaubt ihr, dass mehr Werbung in unseren Posteingängen kommen wird? Sollte man auf bezahlte E-Mail-Services zurückgreifen? Oder findet ihr, dass man als User das Recht auf einen kostenlosen, werbefreien E-Mail-Zugang hat? Sagt es gerne in den Kommentaren.