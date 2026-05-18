Neu bei Steam: Batman, Warhammer, Forza – diese Woche wird gefährlich für euer Bankkonto

Diese Steam-Woche meint es nicht gut mit eurer Freizeit: Zwischen großen Namen, Gefechten à la XCOM, Koop-Geballer, Story-Rollenspielen und einigen ziemlich speziellen Indie-Ideen ist diesmal für fast jeden Geschmack etwas im Angebot. Und ja, sogar ein Comeback ist dabei, das vermutlich nicht viele auf dem Zettel hatten.

Wie immer zeigen wir euch die spannendsten Steam-Releases der Woche. Und ja, diesmal könnte die Wishlist wieder ein bisschen länger werden.

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Das Highlight der Woche: Forza Horizon 6

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

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Genre: Rennspiel | Entwickler: Playground Games | Release: 19. Mai 2026 (Steam)

Seit Jahren wünschen sich Fans, dass Forza Horizon mal nach Japan zieht – jetzt wird daraus Realität. In Forza Horizon 6 rast ihr durch Tokyo, Bergstraßen, ländliche Regionen und verschneite Gebirge.

Im Kern bleibt es natürlich Forza Horizon: Ihr sammelt Autos, nehmt an Rennen teil, driftet durch enge Kurven, erkundet die Open World und arbeitet euch durch eine Kampagne, die euch ständig neue Aufgaben, Events und Belohnungen vor die Motorhaube wirft. Über 600 Fahrzeuge sind dabei, vom kleinen Golf bis zum komplett absurden Traumwagen.

Spannend wird vor allem die neue Struktur: Neben klassischen Rennen soll euer Fortschritt diesmal stärker über verschiedene Sammel- und Entdeckungssysteme laufen. Ihr verdient euch Armbänder, sammelt Stempel, füllt euer Tagebuch und knipst Sehenswürdigkeiten. Wer Forza Horizon vor allem als entspanntes »Ich fahre mal drei Stunden ohne Ziel durch eine schicke Open World«-Spiel liebt, dürfte hier also ziemlich gut aufgehoben sein.

Für PC-Spieler klingt das Paket ebenfalls rund: Raytracing, Ultrawide-Support, Cross-Save und Steam-Deck-Verified-Status stehen auf der Feature-Liste. Ob die Japan-Rundreise aber wirklich so stark ist, wie sie auf dem Papier klingt, klären wir ausführlich in unserem Test:

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 18. Mai

Thrifty Business: In dieser gemütlichen Simulation eröffnet ihr euren eigenen Second-Hand-Laden im 90er-Jahre-Stil. Ihr durchstöbert Kisten, dekoriert euren Shop und versucht, aus ein bisschen ollem Trödel ein funktionierendes Geschäft zu machen.

Modern Naval Warfare (Early Access): Hier wird es deutlich ernster, denn diese Simulation setzt euch in ein modernes Atom-U-Boot der Virginia-Klasse. Ihr arbeitet mit Sonar, Radar, Torpedos und allerlei komplexen Systemen, während ihr in einer ziemlich kompromisslosen Militärsimulation die Nerven behalten müsst.

4:01 Modern Naval Warfare: Frisches Videomaterial zeigt detaillierte U-Boote und mehr

Corsairs - Battle of the Caribbean: Wir bleiben auf hoher See: Das Strategie-Remake von Microprose lässt euch Flotten kommandieren, Schiffe entern, Häfen ausbauen und Kampagnen für mehrere Nationen spielen.

1:29 Piraten, Schiffskämpfe und die Karibik: Das Comeback von Corsairs weckt viele Erinnerungen - gute, wohlgemerkt!

Dienstag, 19. Mai

Project: Mist (Early Access): Dieses Open-World-Survival-Horrorspiel schickt euch auf eine mysteriöse Insel, auf der gigantische Monster herumstapfen. Ihr baut Basen, stellt Waffen her, errichtet Fallen und könnt euch auch im Online-Koop durch die gefährliche Welt schlagen.

Mittwoch, 20. Mai

Deep Rock Galactic: Rogue Core (Early Access): Rock and Stone! Die Weltraumzwerge sind zurück, diesmal aber als Koop-Roguelite. Ihr startet mit simpler Ausrüstung, sammelt während der Mission immer stärkere Upgrades und kämpft euch durch Minenanlagen voller Alien-Gesocks.

1:29 Deep Rock Galactic bekommt ein Roguelite-Spinoff und ihr könnt an einer Closed Alpha teilnehmen

Thick As Thieves: Ein neues Stealth-Heist-Spiel von Veteranen hinter Thief und Deus Ex ist schon mal eine Ansage. In einer fiktiven Großstadt der 1910er-Jahre schleicht, klaut und improvisiert ihr euch durch Einbrüche – solo oder gemeinsam im Koop.

Phonopolis: Amanita Design, bekannt für Adventures wie Machinarium und Samorost, liefert ein handgemachtes Puzzle-Adventure in einer Pappwelt. Ihr spielt Felix, der sich gegen ein autoritäres Regime stellt und mit Rätseln, Lautsprechern und wieder einmal einer sehr eigenen Optik durch die Stadt kämpft.

Donnerstag, 21. Mai

ZERO PARADES: For Dead Spies: ZA/UM, das Studio hinter Disco Elysium, meldet sich mit einem Spionage-RPG zurück. Statt Detektivarbeit geht es dieses Mal um geheime Missionen, politische Spannung und natürlich wieder sehr viele Gespräche.

0:30 Zero Parades: Das neue Spiel vom Studio hinter Disco Elysium hat ein Release-Datum

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Warhammer 40,000: Mechanicus 2: Taktik-Fans bekommen diese Woche neues Futter aus dem 40K-Universum. Diesmal übernehmt ihr nicht nur den Adeptus Mechanicus, sondern auch die Necrons und kämpft in rundenbasierten Gefechten um die Kontrolle über einen ganzen Planeten.

3:00 Warhammer 40k: Mechanicus 2 lässt euch erstmals als Adeptus Mechanicus oder die Necrons spielen

Coffee Talk Tokyo: Wer nach all dem Krieg, Horror und Geballer lieber etwas Ruhigeres braucht, bekommt hier eine Cozy-Visual-Novel in einem Nachtcafé in Tokio. Ihr serviert Kaffee, hört Menschen und Yōkai zu und beeinflusst mit euren Gesprächen ihre Geschichten.

Freitag, 22. Mai

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Batman bekommt ein neues LEGO-Abenteuer mit Open-World-Gotham, Batmobil, Detektivarbeit und jeder Menge Schurken – alles im typischen LEGO-Stil, diesmal aber offenbar mit mehr Freiheit als früher.

1:52 Das neue Lego Batman zeigt den Joker bei seinem wohl grausamsten Verbrechen überhaupt ... Sachbeschädigung

Beyond Enemy Lines - Vietnam (Early Access): Dieser Taktik-Shooter führt euch in den Vietnamkrieg und lässt euch Missionen auf unterschiedliche Weise angehen. Ihr könnt schleichen, Hinterhalte stellen, Fahrzeuge nutzen oder euch direkt durch feindliche Linien kämpfen.

Bubsy 4D: Ja, Bubsy ist wirklich wieder da. Einer der vielleicht verhasstesten Protagonisten der Spielegeschichte bekommt ein neues 3D-Jump-’n’-Run, in dem ihr durch fremde Planeten springt, gleitet, rollt und tonnenweise Garn einsammelt.

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Schreibt uns gern in die Kommentare, welches Spiel diese Woche bei euch auf der Wishlist landet – und ob euer Konto beim Blick auf Batman, Warhammer und Forza schon in Panik gerät. Und falls euch diese Woche allein noch nicht reicht: In unserem oben eingebetteten Video findet ihr zusätzlich die komplette Monatsübersicht mit allen wichtigen Spiele-Releases im Mai – da kommt noch so einiges!