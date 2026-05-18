Neu bei Netflix, Prime & Co.: Mit der neuen Serie der Macher von Stranger Things wird es diese Woche im Streaming wieder mysteriös

Mit The Boroughs kommt diese Woche vielversprechender Nachschub der Stranger-Things-Macher auf Netflix. Bildquelle: Netflix

Ab dem 18. Mai gibt es einige spannende Streaming-Neuheiten bei Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV und HBO MAX. Wir stellen euch die Highlights vor und klären, was es sonst noch an interessanten Neustarts bei Filmen und Serien gibt - außerdem kehren diese Woche (vom 18. bis zum 24. Mai 2026) noch ein paar echte Comedy-Kracher zurück.

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Highlight der Woche: The Boroughs bei Netflix

1:46 Neue Sci-Fi-Serie für Netflix: The Boroughs ist nach Stranger Things das nächste neue Projekt der Duffer-Brüder

Autoplay

Genre: Sci-Fi | Release: am 21. Mai 2026 | Regisseur/Showrunner: Jeffrey Addiss, Will Matthews & The Duffer Brothers | Hauptdarsteller: Alfred Molina (Sam Cooper), Geena Davis (Renee), Alfre Woodard (Judy), Bill Pullman (Jack)

Stranger Things ging erst Anfang des Jahres zu Ende, und schon steht auf Netflix das nächste Sci-Fi-Mystery-Projekt der Duffer Brothers in den Startlöchern. Am 21. Mai 2026 geht es dort mit der ersten Staffel von The Boroughs los.

Statt einer Gruppe Kinder steht diesmal das andere Extrem im Mittelpunkt: Eine Gruppe rüstige Rentner verteidigt ihre einst idyllische Wüstensiedlung in New Mexico gegen eine außeriridsche Bedrohung.

Erneut soll dabei neben Mystery, Science Fiction und Horror auch Humor nicht zu kurz kommen. Die Senioren geben nämlich alles, damit ihr wohlverdienter Ruhestand nicht jäh um ein paar Jahre verkürzt wird. Die exzentrischen Charaktere bringen dabei allerlei eigene Macken und Geheimnisse mit.

Im Mittelpunkt stehen einige bekannte Darsteller. So verkörpert Hauptfigur und Neuankömmling Sam Cooper der Schauspieler Alfred Molina, den man unter anderem aus Sam Raimis Spider-Man 2 kennt. Auch Geena Davis (Thelma & Louise, Eine Klasse für sich) und Bill Pullman (Independence Day, The Sinner) sind mit dabei.

The Boroughs startet am Donnerstag, den 21. Mai auf Netflix.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Amazon Prime

Ab Montag, den 18. Mai: Die Nackte Kanone 1-3 (Filmreihe) - Absurde Slapstick-Komödie mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle, der als unbeholfener Polizist in Los Angeles reichlich Ärger und Chaos anzieht.

- Absurde Slapstick-Komödie mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle, der als unbeholfener Polizist in Los Angeles reichlich Ärger und Chaos anzieht. Ab Mittwoch, den 20. Mai: Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War (Film) - Crime-Thriller mit John Krasinski in der Hauptrolle, der als CIA-Analyst Jack Ryan erneut einer Verschwörung auf den Grund gehen muss.

2:20 Jack Ryan bringt den Anti-Terror-Kampf nach vier hochgelobten Staffeln jetzt zurück auf Prime – aber diesmal als Film

Neu bei Disney Plus

Ab Mittwoch, den 20. Mai: Marvel's Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln! (Film) - Im animierten Special für Kinder (und ganze Familien), sammeln Spider-Man und Iron Man die restlichen Avengers um sich, um bekannte Schurken wie Ultron oder den Grünen Kobold auszuschalten.

- Im animierten Special für Kinder (und ganze Familien), sammeln Spider-Man und Iron Man die restlichen Avengers um sich, um bekannte Schurken wie Ultron oder den Grünen Kobold auszuschalten. Ab Freitag, den 22. Mai: Dorohedoro Staffel 1-2 (Serie) - Düstere und skurrile Animeserie rund um den Echsenmenschen Kaiman, der zusammen mit seiner Freundin Nikaido in einer postapokalyptischen Zukunft böse Magier jagt, die Menschen für grausame Experimente missbrauchen.

Neu bei Apple TV

Ab Mittwoch, den 20. Mai: Maximum Pleasure Guaranteed Staffel 1 (Serie) - Die Thriller-Comedy-Serie folgt der frisch geschiedenen Mutter Paula (Tatiana Maslany), die auf eigene Faust ermittelt, nachdem sie in eine gefährliche Welt rund um Mord, Erpressung und mehr reingezogen wird - alles im Dunstkreis des Jugendfußballs.

Neu bei HBO MAX

Ab Dienstag, den 19. Mai: Unter Wasser: Das Verschwinden der Kim Wall (Dokureihe) - Die zweiteilige True-Crime-Dokureihe widmet sich dem Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall im Jahr 2017.

- Die zweiteilige True-Crime-Dokureihe widmet sich dem Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall im Jahr 2017. Ab Donnerstag, den 21. Mai: Gravity (Film) - Packender Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2013 mit Sandra Bullock und George Clooney in den Hauptrollen, der zwei gestrandete Astronauten bei ihrem Überlebenskampf im Weltall begleitet.

- Packender Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2013 mit Sandra Bullock und George Clooney in den Hauptrollen, der zwei gestrandete Astronauten bei ihrem Überlebenskampf im Weltall begleitet. Ab Samstag, den 23. Mai: Black Adam (Film) - Actionreicher Superhelden-Film von 2022 aus dem DC-Universum mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle.

Ist für euch etwas bei einem der Streaming-Dienste dabei oder haben wir euer ganz persönliches Highlight gar nicht aufgeführt? Teilt gerne in den Kommentaren mit uns, worauf ihr euch momentan freut und was ihr gerade sonst so schaut. Die neuen Streaming-Highlights von uns gibt es dann wieder nächste Woche mit den kommenden Releases.