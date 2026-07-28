GOG Galaxy für Linux: CEO bestätigt Arbeit am lang ersehnten Client

GOG Galaxy arbeitet aktiv am Sprung zu Linux – der gesuchte Spezialist wurde gefunden, wie der CEO erklärt.

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Jusuf Hatic
28.07.2026 | 21:15 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

GOG Galaxy soll künftig unter Linux laufen – einen Zeitplan nennt der Anbieter bislang nicht. (Bildquelle: GOG, Wikimedia Commons) GOG Galaxy soll künftig unter Linux laufen – einen Zeitplan nennt der Anbieter bislang nicht. (Bildquelle: GOG, Wikimedia Commons)

GOG arbeitet laut eigener Aussage tatsächlich an einer Linux-Version von GOG Galaxy. Das bestätigte Joint-CEO Krzysztof Papliński gegenüber »GamingOnLinux«.

Der GOG-Webshop unterstützt Linux zwar schon länger über native Downloads, doch der Galaxy-Client selbst fehlte seit dem ursprünglichen Release komplett. Wer GOG-Spiele unter Linux verwalten wollte, musste bislang auf Drittanbieter-Tools ausweichen.

Video starten 1:22 Die wichtigsten Infos zur Steam Machine in unter 2 Minuten

Gesucht, Gefunden: Neuer Linux-Spezialist bei GOG Galaxy

Papliński erklärte gegenüber GamingOnLinux, Linux gehöre zu den am häufigsten angesprochenen Themen aus der Community, und man wisse die Geduld und Leidenschaft der Nutzer zu schätzen.

Konkrete Pläne, Zeitpläne oder Ergebnisse nennt das Unternehmen für die Entwicklung der Linux-Version dabei bewusst noch nicht – es handle sich schließlich um ein größeres Vorhaben, wie Papliński betont. Konkrete Meldungen zu diesem Thema wolle man verlauten lassen, sobald der »richtige Zeitpunkt« gekommen sei.

Kurz darauf folgte eine Stellenaussschreibung für einen Senior Software Engineer, der »mit Linux von Anfang an im Hinterkopf« bei GOG Galaxy mitentwickeln soll.

Die damalige Meldung: Mehr Spiele für die Steam Machine: Beliebter Launcher plant den Linux-Sprung

Wie Papliński weiter erläutert, habe man inzwischen tatsächlich einen solchen Spezialisten gefunden. Mit ihm zusammen ergründe das Unternehmen aktiv, was »der beste Weg für Linux-Support von GOG Galaxy« sei.

Eine wichtige Frage hierbei dürfte die nach Windows-exklusiven Spielen im GOG-Katalog sein – die wären unter Linux wie gewohnt nicht ohne Weiteres lauffähig. Analog zu SteamOS wäre hier etwa eine Integration von Valves Proton oder eine eigene Übersetzungsschicht (potenziell ebenfalls auf Wine-Basis) denkbar.

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