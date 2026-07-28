GOG Galaxy für Linux: CEO bestätigt Arbeit am lang ersehnten Client

GOG Galaxy soll künftig unter Linux laufen – einen Zeitplan nennt der Anbieter bislang nicht. (Bildquelle: GOG, Wikimedia Commons)

GOG arbeitet laut eigener Aussage tatsächlich an einer Linux-Version von GOG Galaxy. Das bestätigte Joint-CEO Krzysztof Papliński gegenüber »GamingOnLinux«.

Der GOG-Webshop unterstützt Linux zwar schon länger über native Downloads, doch der Galaxy-Client selbst fehlte seit dem ursprünglichen Release komplett. Wer GOG-Spiele unter Linux verwalten wollte, musste bislang auf Drittanbieter-Tools ausweichen.

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Gesucht, Gefunden: Neuer Linux-Spezialist bei GOG Galaxy

Papliński erklärte gegenüber GamingOnLinux, Linux gehöre zu den am häufigsten angesprochenen Themen aus der Community, und man wisse die Geduld und Leidenschaft der Nutzer zu schätzen.

Konkrete Pläne, Zeitpläne oder Ergebnisse nennt das Unternehmen für die Entwicklung der Linux-Version dabei bewusst noch nicht – es handle sich schließlich um ein größeres Vorhaben, wie Papliński betont. Konkrete Meldungen zu diesem Thema wolle man verlauten lassen, sobald der »richtige Zeitpunkt« gekommen sei.

Mit der GOG-Übernahme durch Mitgründer Michał Kiciński im Dezember 2025 für rund 20 Millionen Euro rückte das Linux-Thema sukzessive in den Fokus der Community.

Geschäftsführer Maciej Gołębiewski kündigte gegenüber PC Gamer im vergangenen Januar an, Linux gehöre zur Strategie für das laufende Jahr, wolle sich aber nicht auf Details festlegen.

Kurz darauf folgte eine Stellenaussschreibung für einen Senior Software Engineer, der »mit Linux von Anfang an im Hinterkopf« bei GOG Galaxy mitentwickeln soll.

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Wie Papliński weiter erläutert, habe man inzwischen tatsächlich einen solchen Spezialisten gefunden. Mit ihm zusammen ergründe das Unternehmen aktiv, was »der beste Weg für Linux-Support von GOG Galaxy« sei.

Eine wichtige Frage hierbei dürfte die nach Windows-exklusiven Spielen im GOG-Katalog sein – die wären unter Linux wie gewohnt nicht ohne Weiteres lauffähig. Analog zu SteamOS wäre hier etwa eine Integration von Valves Proton oder eine eigene Übersetzungsschicht (potenziell ebenfalls auf Wine-Basis) denkbar.