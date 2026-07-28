GTA 6: Leak enthüllt offenbar einen Titelsong - und darin könnten sich sogar Hinweise auf einige Story-Details verbergen

GTA 6 wird erneut verdammt viele Musikstücke beinhalten - eines davon wollen die Fans bereits identifiziert haben.

Seit Monaten saugen Fans jeden Informationsfitzel zu GTA 6 auf, wie ein Verdurstender eine Flasche Wasser. Da Rockstar und Publisher Take-Two nicht mit neuen Infos zu ihrem potenziellen Open-World-Hit um die Ecke kommen, dreht die Community wirklich jeden Stein um und analysiert jedes noch so kleine Detail zu Tode.

Teilweise kommt dabei nur Blödsinn heraus - das Releasedatum des dritten Trailers wollen Fans schon ungefähr 500 Mal korrekt vorausgesagt haben. Hin und wieder fördern die Community-Recherchen aber auch Interessantes zu Tage. Ein Twitter-Nutzer will nun etwa einen der Titelsongs für GTA 6 herausgefunden haben - denn der Künstler selbst hat die Partnerschaft mit Rockstar offenbar einfach so im Netz verraten.

Das Lied aus den 70ern könnte bereits Hinweise auf einige Story-Details des Spiels enthalten; und reinhören könnt ihr auch schon.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Um welchen Song geht's?

Konkret drehen sich die aktuellen Gerüchte um den Song Papa Was a Rollin' Stone , einen R&B-Klassiker aus den frühen 70er Jahren. Die erste Version des Liedes stammt zwar von der Band The Undisputed Truth, bekannt wurde der Song jedoch 1972 durch die Version von The Temptations rund um Sänger Otis Williams. Dessen Enkel Trace Austin ist heutzutage ebenfalls als Musiker aktiv und scheint seine Version des Klassikers nun in GTA 6 einzubringen.

Wie Twitter User iGrandTheftAuto entdeckte, steht in Trace Austins Profil bei der Künstler-Vermittlungsplattform Project Casting, dass seine Version von Papa Was a Rollin' Stone eines der Main-Themes für GTA 6 werden soll. Da Austin mit Otis Williams verwandt ist, erscheint diese musikalische Entscheidung gar nicht mal so unwahrscheinlich. Eine Live-Version des Songs mit Austin als Sänger gibt es bereits seit zwei Jahren auf YouTube - ihr könnt also einfach mal reinhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Thematisch ist der Song ebenfalls interessant, da es darin um eine abwesende und problematische Vaterfigur geht. Und wenn es sich bei dem Lied wirklich um einen Theme-Song von GTA 6 handelt, dann dürfte auch deswegen gewählt worden sein, weil er inhaltlich zur Handlung des Spiels passt.

Über Hauptfigur Lucia ist bereits bekannt, dass sie eine enge Verbindung zu ihrer Familie hat. Jasons Beziehung zu seiner Familie bleibt jedoch ein völliges Rätsel; der Song könnte möglicherweise einige seiner persönlichen Traumata widerspiegeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Konkret dreht sich der Songtext um einen Sohn, der um den Verlust seines Vaters trauert, von dem er später erfährt, dass dieser in der Stadt einen Ruf als Taugenichts und Verbrecher hatte.

Eine Figur in GTA 6, auf die diese Beschreibung in gewisser Weise zutreffen könnte, ist Brian Heder, ein alter Drogenschmuggler, bei dem Jason mietfrei unterkommt. Es wäre durchaus möglich, dass sich zwischen den beiden im Verlauf des Spiels so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung entwickelt. Sollte das jedoch zutreffen, könnte es auch bedeuten, dass Brian zu den Figuren gehört, die im Verlauf der Geschichte sterben.

Aktuell ist all das aber reine Spekulation. Rockstar hat sich zur Musikwahl von GTA noch nicht offiziell geäußert. Papa Was a Rollin' Stone würde aber gut ins Bild passen; in den bisherigen beiden Trailern waren ebenfalls echte Song-Klassiker zu hören. Der erste Trailer nutzte Tom Pettys Love Is a Long Road , während der zweite Trailer mit Hot Together von den Pointer Sisters untermalt wurde.

Sind noch andere Songs bekannt?