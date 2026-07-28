GTA 6: Leak enthüllt offenbar einen Titelsong - und darin könnten sich sogar Hinweise auf einige Story-Details verbergen

Seit Monaten saugen Fans jeden Informationsfitzel zu GTA 6 auf, wie ein Verdurstender eine Flasche Wasser. Da Rockstar und Publisher Take-Two nicht mit neuen Infos zu ihrem potenziellen Open-World-Hit um die Ecke kommen, dreht die Community wirklich jeden Stein um und analysiert jedes noch so kleine Detail zu Tode.
Teilweise kommt dabei nur Blödsinn heraus - das Releasedatum des dritten Trailers wollen Fans schon ungefähr 500 Mal korrekt vorausgesagt haben. Hin und wieder fördern die Community-Recherchen aber auch Interessantes zu Tage. Ein Twitter-Nutzer will nun etwa einen der Titelsongs für GTA 6 herausgefunden haben - denn der Künstler selbst hat die Partnerschaft mit Rockstar offenbar einfach so im Netz verraten.
Das Lied aus den 70ern könnte bereits Hinweise auf einige Story-Details des Spiels enthalten; und reinhören könnt ihr auch schon.
Um welchen Song geht's?
Konkret drehen sich die aktuellen Gerüchte um den Song
Papa Was a Rollin' Stone, einen R&B-Klassiker aus den frühen 70er Jahren. Die erste Version des Liedes stammt zwar von der Band The Undisputed Truth, bekannt wurde der Song jedoch 1972 durch die Version von The Temptations rund um Sänger Otis Williams. Dessen Enkel Trace Austin ist heutzutage ebenfalls als Musiker aktiv und scheint seine Version des Klassikers nun in GTA 6 einzubringen.
Wie Twitter User iGrandTheftAuto entdeckte, steht in Trace Austins Profil bei der Künstler-Vermittlungsplattform Project Casting, dass seine Version von
Papa Was a Rollin' Stone eines der Main-Themes für GTA 6 werden soll. Da Austin mit Otis Williams verwandt ist, erscheint diese musikalische Entscheidung gar nicht mal so unwahrscheinlich. Eine Live-Version des Songs mit Austin als Sänger gibt es bereits seit zwei Jahren auf YouTube - ihr könnt also einfach mal reinhören:
Link zum YouTube-Inhalt
Thematisch ist der Song ebenfalls interessant, da es darin um eine abwesende und problematische Vaterfigur geht. Und wenn es sich bei dem Lied wirklich um einen Theme-Song von GTA 6 handelt, dann dürfte auch deswegen gewählt worden sein, weil er inhaltlich zur Handlung des Spiels passt.
Über Hauptfigur Lucia ist bereits bekannt, dass sie eine enge Verbindung zu ihrer Familie hat. Jasons Beziehung zu seiner Familie bleibt jedoch ein völliges Rätsel; der Song könnte möglicherweise einige seiner persönlichen Traumata widerspiegeln.
Link zum Twitter-Inhalt
Konkret dreht sich der Songtext um einen Sohn, der um den Verlust seines Vaters trauert, von dem er später erfährt, dass dieser in der Stadt einen Ruf als Taugenichts und Verbrecher hatte.
Eine Figur in GTA 6, auf die diese Beschreibung in gewisser Weise zutreffen könnte, ist Brian Heder, ein alter Drogenschmuggler, bei dem Jason mietfrei unterkommt. Es wäre durchaus möglich, dass sich zwischen den beiden im Verlauf des Spiels so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung entwickelt. Sollte das jedoch zutreffen, könnte es auch bedeuten, dass Brian zu den Figuren gehört, die im Verlauf der Geschichte sterben.
Aktuell ist all das aber reine Spekulation. Rockstar hat sich zur Musikwahl von GTA noch nicht offiziell geäußert.
Papa Was a Rollin' Stone würde aber gut ins Bild passen; in den bisherigen beiden Trailern waren ebenfalls echte Song-Klassiker zu hören. Der erste Trailer nutzte Tom Pettys
Love Is a Long Road, während der zweite Trailer mit
Hot Together von den Pointer Sisters untermalt wurde.
Sind noch andere Songs bekannt?
Ein weiterer Song, von dem gemunkelt wird, dass er in GTA 6 zu hören sein wird, ist
Need A Little Time Off For Bad Behavior von David Allan Coe. Der Songtext mit Zeilen wie
The devil in me done been asleep too long, I need a little time off for bad behavior passt perfekt zur kriminellen Ausrichtung des Spiels. Co-Autor Bobby Keel hatte Anfang des Jahres in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post verraten, dass das Lied wohl zum Soundtrack von GTA 6 gehören wird.
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