Großer Sale bei GOG: 5 Empfehlungen der Redaktion

Nicht nur Steam und Epic haben immer wieder spannende Rabatt-Aktionen zu liefern: Bei GOG sind gerade einige interessante Titel zum Schnäppchenpreis erhältlich. Wir stellen euch hier fünf Spiele vor, die mindestens 50 Prozent reduziert im Angebot sind – zumindest war das der Plan. Micha und Steffi hatten nämlich offenbar andere Vorstellungen.

Wollt ihr direkt zur Rabattaktion, dann folgt einfach folgendem Link.

Nach diesem kurzen Abstecher nun aber unsere Empfehlungen aus der Redaktion. Viel Spaß!

Shadow Warrior 2

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Flying Wild Hog | Release: 13. Oktober 2016 | Preis: 4 Euro für die Standard-Version (85 Prozent Rabatt), 8 Euro für die Deluxe Version (80 Prozent Rabatt)

Valentin Aschenbrenner: Ouh, da haut GOG tatsächlich einen der besten Shooter der letzten Jahre zum Spottpreis aus. Klar, Shadow Warrior 2 ist mit einem Release im Jahr 2016 nicht mehr der jüngste Genre-Vertreter, ist aber heute definitiv noch einen Blick wert. Vor allem für schlappe fünf bis acht Euro! Shadow Warrior 2 hält sich nicht lange mit einer besonders epischen oder tiefgründigen Story auf, es geht einfach von Anfang an ans Eingemachte. Fans von Doom dürften sich hier wie zuhause fühlen: Shadow Warrior 2 ist schnell, brutal und verdammt kurzweilig.

Für den blutigen Kampf gegen Cyber-Ninjas oder Ausgeburten der Hölle müsst ihr auch keine Vorkenntnisse mitbringen - außer vielleicht, welche Taste ihr bei einem Shooter drücken müsst, damit die Knarre Bumm macht. Versteht mich jedoch nicht falsch: ein Zuckerschlecken ist Shadow Warrior 2 (vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden) bei weitem nicht. Im Fall der Fälle könnt ihr aber auch einfach bis zu drei Mitspieler mit in die Schlacht zerren. Sollte euch und euren Freunden mal wieder der Sinn nach einer gemeinsamen Ballerorgie stehen, gibt es mit dem GOG-Rabatt die vielleicht beste Gelegenheit dazu.

Außerdem bietet Shadow Warrior 2 dank seiner großen Gegnervielfalt, den unterschiedlichen Spielstilen und allerlei optionalen Nebenmissionen ordentlich Wiederspielwert. Ihr könnt euch beispielsweise an 70 verschiedenen Waffen ausprobieren (von denen es übrigens nicht zu wenige Nahkampfprügel und -schneidwerkzeuge gibt) oder den allerletzten versteckten Boss aus seinem Versteck kitzeln. Bei dem aktuellen Spottpreis für die Standard- oder Deluxe-Version bei GOG sollten Shooter-Fans allemal einen Blick auf einen der besten Genre-Vertreter des Jahres 2016 riskieren.

Chicken Police

Genre: Point&Click-Adventure | Entwickler: The Wild Gentlemen | Release: 5. November 2020 | Preis: 10 Euro, um 50 Prozent reduziert

Alexander Bernhardt: Habt ihr schon mal einen Hahn in eine Lederjacke gesteckt? Ich hoffe jedenfalls nicht, das arme Tier. Spielt stattdessen doch lieber Chicken Police! Da schlüpft ihr sogar selbst in die Rolle eines sprechenden Gockels in Lederjacke. Klingt im ersten Moment eher wie Zoomania, ist aber von dem liebreizenden Disney-Film so weit entfernt wie es nur geht.

Hauptfigur Sonny Featherland war mal ein berühmter Polizist in der von Tieren bevölkerten Stadt Clawville. Mittlerweile ist der abgehalfterte Vogel aber alkoholsüchtig, melancholisch und vom Dienst suspendiert. Nicht mal sein ehemaliger Partner Marty MacChicken will noch was von ihm wissen. Die beiden müssen sich jedoch zusammenraufen, als eine attraktive Katze die Hilfe der Chicken Police braucht.

Ich weiß, ich weiß. Das Ganze liest sich so unglaublich trashig, dass es schon fast in den Augen schmerzt. Aber Chicken Police ist ein herausragendes Indie-Spiel! Die Grafik ist zugegebenermaßen ungewöhnlich, aber hat auch eine ganz eigene Ästhetik. Die Geschichte steckt voller Klischees des Film-Noir und ist genauso zugekleistert mit mal mehr, mal weniger zündenden Tierwitzen. Trotzdem ist der Kern der Story richtig spannend. Und wer die englische Sprache beherrscht, kann sich auf ausgezeichnete Sprecher freuen. Klar, ihr könnt von einem Point&Click-Adventure kein Action-Fest erwarten, aber für gerade mal 10 Euro ist Chicken Police mehr als nur einen Blick wert. Tut euch einen Gefallen und schaut euch zumindest den Trailer oben an!

Dead Cells

Genre: Roguelite | Entwickler: Motion Twin | Release: 6. August 2018 | Preis: 15 Euro, um 40 Prozent reduziert*

Michael Graf: Ich weiß noch, wie mir mein Bruder zum ersten Mal Dead Cells zeigte. Wir saßen eines Weihnachtsabends bei meinen Eltern mit unseren Nintendo Switches in den Händen, doch ich hatte keine Lust mehr auf Mario Kart, weil ich da ohnehin immer verliere (mein Bruder verfügt über gottgleiche Kart-Fähigkeiten). Da hielt er mir seine Switch hin: Kennste das schon? Natürlich kannte ich Dead Cells, du Wurstpudel, ich beschäftige mich beruflich mit Spielen. Aber Roguelites waren nie mein Genre, die frustrieren mich zu sehr. Und mit Frust komme ich nicht klar, siehe Mario Kart.

Tja, was soll ich sagen: Mein Bruder hat seine Switch an jenem Abend nicht mehr wiederbekommen. Am nächsten Tag habe ich Dead Cells dann selbst gekauft und danach - laut meines Switch-Profils - über 200 Stunden gespielt, mich eine Zeitlang regelrecht darin verbissen.

Frust vom permanenten Von-Vorne-Anfangen? Nee, ich werde ja immer besser! Ich lerne die Waffen kennen. Ich lerne, die Gegnertypen und ihre Angriffe zu lesen (Diese durch Boden und Wände schießenden Mistpriester!). Ich lerne, dass es versteckte Items gibt, die ich finden kann, indem ich besser auf die Umgebung achte. Ich lerne, welche von drei Waffensammlungen ich zum Start am besten mitnehme, wie ich Fallen einsetze, dass die Elektropeitsche auch nach oben und unten peitscht und so weiter. Dead Cells hat die Tiefe, die gute Roguelites brauchen: Je besser ich es kennenlerne, desto besser komme ich mit den Werkzeugen klar, die es mir (zufallsbasiert) gibt. Und desto besser kann ich mir Taktiken ausdenken und mich in den Schwierigkeitsgraden hocharbeiten.

Vor allem aber beherrschte ich Dead Cells von Anfang an besser als mein Bruder! Nimm das, du Mario-Kart-Cheater, der in Dead Cells niemals über die ersten paar Levels hinausgekommen ist!

Auch unser Tester Jonas war im Test von Dead Cells begeistert, nur wenige Schwächen dämpften seine Laune. Den Artikel könnt ihr hier lesen:

59 3 Dead Cells im Test Kontrolliertes Chaos

Das Bundle Dead Cells: Road to the Sea enthält übrigens für rabattierte 23,29 neben dem Hauptspiel auch die vier bislang erschienen DLCs (von denen allerdings einer kostenlos war). Die liefern neue Schauplätze, Gegner und Bosse, bei denen ich auch wieder neue Dinge beachten, neue Taktiken aushecken muss. Und mehr Dead Cells ist eben einfach super.

Übrigens: Für 9 Cent weniger gibt es Road to the Sea aktuell auch bei Steam im Angebot. Kauft es, wo ihr möchtet.



*Michas Spiel ist nur zu 40 Prozent reduziert, weil er zu blöd ist, Alex’ Hinweis zu lesen, dass wir nur Spiele mit mehr als 50 Prozent Rabatt aufnehmen wollen.

Cat Quest

Genre: Rollenspiel | Entwickler: The Gentlebros | Release: 08. August 2017 | Preis: 3 Euro, um 75 Prozent reduziert

Gloria H. Manderfeld: Mit Katzen macht man nie was falsch! Sagen meine drei Katzen, die mit dieser Meinung definitiv in der Überzahl sind und mich im Zweifel durch wilde Verfolgungsjagden morgens um halb fünf über meine Beine überzeugen. Oder durch viel Schnurren und überragende Flauschigkeit. Ob der schwertschwingende Katzenheld in Cat Quest auch schnurren kann, habe ich bis heute nicht herausbekommen, aber flauschig sieht er auf jeden Fall aus.

Auf der Suche nach seiner gekatznappten Schwester prügle und zaubere ich mich in Echtzeit durch eine liebevoll gestaltete Open World und suche überall nach dem fiesen Oberbösewicht. Abseits der Hauptstory gibt es eine Menge kleinerer Nebenaufgaben, in denen ich den miautastischen Leuten der Spielwelt helfe und gleichzeitig Erfahrung und bessere Ausrüstung einsacke. Mit Zaubern wie Blitzmiau oder Flammenschnurren heize ich Gegnern aller Art kräftig ein und päpple meinen Helden mit der Heilpfote wieder auf. Und wenn ich mal keine Lust aufs Magierdasein habe, stecke ich meinen Kämpfer in eine Kettenrüstung für mehr Schutz und Lebenspunkte.

Cat Quest lohnt sich aber nicht nur wegen der simplen und leicht zu lernenden Kampfmechanik, sondern vor allem wegen der detailreichen, niedlichen Spielwelt Felingard und den hilfesuchenden Katzen. Es macht einfach Spaß, ein bisschen zu erkunden, abzutauchen und die Welt mit ihren vielen Katzenanspielungen zu retten. Mal davon ab ist Cat Quest für gerade mal 3,29 Euro ein echter Schnapper! Wenn ihr nicht sicher seid, ob das Abenteuer für euch taugt, gibt’s bei Steam auch eine Demo.

Black Book

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Morteshka | Release: 10. August 2021 | Preis: 15 Euro, reduziert um 40 Prozent*

Steffi Schlottag: Als Kind hat mich meine Mutter mal in eine Theatergruppe gezwungen - ich glaube, sie hat mich mit einem neuen GameBoy erpresst. Das erste und einzige Stück, für das ich je auf der Bühne stand, war Vasilisa, ein russisches Märchen über eine verirrte junge Frau. Eigentlich sollte ich die Hauptrolle übernehmen, aber als die Leiterin sich ein besseres Bild von meiner Schauspielkunst gemacht hatte, schlug sie vor, ich könnte ja vielleicht stattdessen einen Baum darstellen. Hab ich dann auch.

Und was hat das jetzt mit Black Book zu tun? Im Rollenspiel steuert ihr ebenfalls eine junge russische Frau namens Vasilisa, die allerdings mithilfe eines Zauberbuchs zur Hexe wird und durchs Land zieht, um das leidende Volk gegen dunkle Mächte zu unterstützen und ihren Verlobten aus der Hölle zu retten. Dabei begegnet sie Gestalten aus alten slawischen Volksmärchen (an einen lebendigen Baum kann ich mich nicht erinnern).

Die rundenbasierten Kämpfe laufen über ein leicht zu lernendes, aber ziemlich raffiniertes Kartensystem ab, das eure Zaubersprüche und Aktionen darstellt. Je nachdem, was ihr in euer Deck packt, spielt sich Black Book spürbar anders, allerdings wiederholt sich der grundlegende Loop relativ schnell - das müsst ihr aushalten. Dafür erwartet euch eine wirklich spannende Story mit einem viel zu wenig beachteten Setting, mit der ihr gut 30 Stunden verbringen könnt. In unserem Test zu Black Book waren wir von der Genre-Abwechslung auch sehr angetan.

*Steffi gründet mit Micha zusammen den »Club der Redakteure, die dringend lernen sollten, Zahlen richtig zu lesen«. Black Book ist nämlich nur um 40 statt 50 Prozent billiger. Zu meiner schwachen Verteidigung: Wenn ich mit Nummern umgehen könnte, wäre ich bestimmt Physikerin statt Schreiberling geworden.

Waren unter unseren Empfehlungen vielleicht ein, zwei Spiele dabei, die ihr euch genauer ansehen werdet? Und was haltet ihr von der unerhörten Leseschwäche seitens Micha und Steffi? Schreibt es uns in die Kommentare!