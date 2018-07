Google Chrome - HTTP-Webseiten bald als unsicher gekennzeichnet

Webseiten ohne TSL-Zertifikat haben in Googles Browser Chrome bald einen schweren Stand: Denn ab dem 23. Juli wird die Software in Version 68 alle unverschlüsselten HTTP-Seiten als unsicher kennzeichnen. Eine entsprechende Warnung wird dann künftig in der Adressleiste neben dem Symbol für die Seiteninformation auftauchen.

Im offiziellen Entwicklerblog erklärt Google, dass man auf diese Weise das Internet sicherer machen und die Verbreitung der HTTPS-Verschlüsselung vorantreiben wolle. Außerdem will Google laut Heise mit Chrome Version 70 auf die Anzeige des grünen Schlosses in der Adressleiste für HTTPS verzichten - die Verschlüsselung soll auf diese Weise zum Standard erhoben werden.

Allerdings ist der Anteil an TLS-verschlüsselten Webseiten noch ein ganzes Stück von der Vollständigkeit entfernt. Laut W3techs (via Heise) nutzen derzeit 36,1 Prozent aller Webseiten HTTPS, wohingegen Firefox rund 71 Prozent aller Webseiten mit dem Standard lädt. Laut Google sind es in Chrome unter Android und Windows derzeit 68 Prozent, während 81 der Top-100-Webseiten HTTPS einsetzen.

Für Webentwickler, die ihre Webseite auf HTTPS umstellen wollen, bietet Google übrigens das Tool Lighthouse an. Darüber können Entwickler ein audit ihrer Webseite durchführen und letztere entsprechend an HTTPS anpassen.

