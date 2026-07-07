Ein Lieferfahrer hat mal Peter Jackson ins Gesicht gesagt, seine Hobbit-Filme seien Müll - gemeint war das eigentlich als Kompliment

Ein Lieferant meinte zu Peter Jackson, dass man den Regisseur für die Hobbit-Filme mal lieber zurückgeholt hätte. Tja. Bildquelle: Warner Bros./New Line Cinema

Mit Der Herr der Ringe hat Peter Jackson Filmgeschichte geschrieben – daran dürfte keinerlei Zweifel bestehen. Die Gefährten, Die Zwei Türme und Die Rückkehr des Königs zählen circa 25 Jahre nach ihrem Kinostart immer noch zu den besten Filmerfahrungen, die man auf der großen Leinwand mitnehmen konnte.

Mit Der Hobbit sollte Jackson 2012 dann dasselbe Kunststück wiederholen, was allerdings nur bedingt gelang. Im direkten Vergleich zwischen den beiden Trilogien ist klar, welche davon mehr von sich überzeugen kann – werft dafür etwa nur mal einen Blick auf die Durchschnittswertungen bei Rotten Tomatoes.

Hätten sie mal Peter Jackson für Der Hobbit zurückgeholt ...

Die Kritik an seiner Hobbit-Verfilmung bekam Peter Jackson sogar persönlich zu spüren. Erst 2026 berichtete der 64-jährige Filmemacher von einer kuriosen Begegnung (via Instagram), die ihm die Diskrepanz zwischen der Resonanz gegenüber beider Filmreihen unmissverständlich verdeutlicht haben dürfte:

Ein FedEx-Lieferant ist in meine Einfahrt abgebogen, ich gehe zur Tür und nehme [das Paket] an und er starrt mich einfach nur an. Dann meint er: Hey, du bist doch der Kerl, der Herr der Ringe gedreht hat, oder? Herr der Ringe – Mann, das war großartig, fantastische Filme. Und ich erwiderte nur: Ja, oh, danke. Und er dreht sich um, um zu seinem Lieferwagen zu gehen, bleibt stehen und meint: Ach, die hätten dich für die Hobbit-Filme holen sollen, denn die waren echt Mist. Ich habe nur kurz innegehalten, meine Augen verdreht und gesagt: Ja, wem sagst du das, Kumpel.

2:32 Der Hobbit - offizieller Trailer zum Herr-der-Ringe-Prequel

Autoplay

Fairerweise waren die Hobbit-Filme trotz all ihrer Probleme und ihrer Kritik ein massiver Erfolg an den Kinokassen. Alle drei Filme konnten zusammen weltweit fast drei Milliarden US-Dollar einspielen (via BoxOfficeMojo) und halten sich dabei auf demselben Niveau wie Der Herr der Ringe.

Wie geht es jetzt mit Herr der Ringe weiter?

Seitdem sind gleich zwei Adaptionen des Werks von Autor J.R.R. Tolkien erschienen: Die Amazon-Serie Ringe der Macht bei Prime Video und der Animationsfilm Die Schlacht der Rohirrim. Beides Projekte, die bei Kritikern sowie Fans eher gemischte Gefühle auslösten.

Spannend bleibt, ob das Fantasy-Franchise im Kino zu alter Stärke zurückfindet. Aktuell befinden sich mit The Hunt for Gollum von Andy Serkis und Shadows of the Past von Stephen Colbert zwei neue Filme in Entwicklung.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was ist eurer Lieblingsfilm zu Der Herr der Ringe? Und wie empfindet ihr gegenüber der Hobbit-Trilogie? Wie zufrieden seid ihr aktuell mit dem Mittelwerde-Franchise und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!