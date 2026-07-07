»Eine filmische Meisterleistung« – The Odyssey von Star-Regisseur Christopher Nolan konnte sein erstes Publikum vollends begeistern

Während Odysseus (links: Matt Damon) verzweifelt einen Weg zurück zu seiner Familie sucht, möchte Antinous (rechts: Robert Pattinson) die Macht auf Ithaka an sich reißen. Bildquelle: Universal Pictures

Zum mindestens vierten Mal sucht Matt Damon auf der Leinwand jetzt nach einem Weg, um nach Hause zurückzukehren. Der hollywoodsche Running Gag wird in der Verfilmung des mythologischen Abenteuer-Epos von Homer The Odyssey auf eine neue dramatische Ebene gebracht.

Wer die Handlung nicht kennt: Der griechische Held Odysseus (Damon) begibt sich nach dem Trojanischen Krieg auf eine lange Heimreise, die zur Irrfahrt wird. Dort begegnet er gefräßigen Zyklopen, betörenden Sirenen und anderen mythologischen Kreaturen. In der Zwischenzeit versuchen seine Widersacher, die Macht in seiner Heimat Ithaka an sich zu reißen und seine Ehefrau Penelope (Anne Hathaway) zu einer Heirat zu zwingen.

Nach Oppenheimer erwarten viele hier natürlich einen DER Filme des Jahres 2026. Und auch wenn der finale Trailer einige Fans besonders wegen der modernen Sprache abschreckt, sind sich die ersten Kritiker einig: Hier steht uns etwas ganz Großes bevor.

2:24 The Odyssey: Fans lassen am finalen Trailer von Christopher Nolans neuem Historien-Epos kein gutes Haar

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Dieser Film hat mich wirklich umgehauen

Christopher Nolan ist für seine präzise Kamera-Arbeit und -Technik bekannt. Die soll auch in The Odyssey wieder gut zur Geltung kommen und atemberaubende Bilder erschaffen. Der Cast überzeugt laut erstem Publikum auf ganzer Linie, auch wenn hier und da einzelne Schauspieler wie zum Beispiel Robert Pattinson besonders herausstechen.

Einige Fans sind von der modernen Interpretation des Epos nach dem Trailer noch nicht ganz überzeugt. Genau das ist jedoch einer der Punkte, der Kritikern besonders im Kopf geblieben ist. Demnach wird die Neuinterpretation für die heutige Zeit als »geschmackvoll« bezeichnet.

Hier sind einige Reaktionen im Detail:

THE ODYSSEY ist eine atemberaubende Leistung. Der Film besticht durch spektakuläre und sogar furchteinflößende Szenen, die den Eindruck vermitteln, als würde Christopher Nolan sich voll und ganz den Schrecken der griechischen Mythologie hingeben. Doch was mich wirklich nicht loslässt, ist die Art und Weise, wie er die Geschichte geschmackvoll in einen modernen Kontext setzt. – Andrew J. Salazar, Discussing Film Christopher Nolans The Odyssey ist *unglaublich*. Ich hatte das Glück, ihn zweimal sehen zu können, und beim zweiten Mal gefällt er mir sogar noch besser. Dieser Film hat mich wirklich umgehauen. Alles, von den schauspielerischen Leistungen bis hin zu der Art und Weise, wie Nolan das Übernatürliche in Szene setzt, ist einfach perfekt. – Steven Weintraub, Collider Glauben Sie dem Hype (bzw. der Übertreibung): The Odyssey ist genau dieser Film. Komplex, aber dennoch zugänglich, gespickt mit den besten Leistungen der hochkarätigen Besetzung – Samantha Morton ist außergewöhnlich –, ist er eine schwindelerregende Mischung aus handwerklichem Können und Spektakel, die für die Ewigkeit gemacht ist. – Phil de Semlyen, Timeout

Das hier ist das erste Bild von Matt Damon als Odysseus aus dem Jahre 2025. Bildquelle: Universal Studios

The Odyssey: eine überraschend natürliche (und weniger verzweifelte) Nachfolge von Oppenheimer über einen Mann, der davon verfolgt wird, sich den Göttern widersetzt und die Zivilisation ins Verderben gestürzt zu haben – dieser hier kämpft darum, seine eigene Hybris zu rächen. In IMAX natürlich beeindruckend. Zu schwerfällig, um zu Nolans S-Tier zu gehören, aber der letzte Akt entschädigt für die Reise. – David Ehrlich, IndieWire THE ODYSSEY ist ein filmisches Fest. Eine großartige und fesselnde Verfilmung von Homers Epos, die ganz unverkennbar den Stil von Christopher Nolan trägt. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass irgendein anderer Filmemacher auf der Welt in der Lage wäre, diese Vorlage mit einem solchen Ausmaß, einer solchen Bandbreite und so viel Herz auf die Leinwand zu bringen. – Perri Nemiroff, Collider Christopher Nolans #TheOdyssey ist ein absoluter Triumph und eine krönende filmische Meisterleistung eines der größten Filmemacher unserer Zeit. Es scheint, als hätte hier alles, worauf Nolan mit IMAX hingearbeitet hat, seinen Höhepunkt gefunden. Das Produktionsdesign ist unglaublich, die Action atemberaubend und das Ausmaß übertrifft alles, was er bisher geschaffen hat. [...] – Erik Davis, Fandango

Na, das klingt doch erst einmal vielversprechend. Dennoch, es ist absolut nicht unüblich, dass die ersten Reaktionen zu einem neuen Film so positiv ausfallen. Hier spielen Faktoren wie die Euphorie der Premiere oder emotionale Gruppendynamik eine Rolle.

Ob auch bei Kinostart alle so glücklich mit dem Endergebnis sein werden, bleibt abzuwarten. Lange ist es ja nicht mehr hin! Am 16. Juli 2026 erscheint The Odyssey hierzulande in den Kinos. Freut ihr euch schon darauf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!