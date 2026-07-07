PC startet nicht? Windows 11 soll sich künftig selbst aus der Cloud neu installieren

Bootet der PC nicht mehr, soll künftig eine rein Cloud-basierte Lösung helfen. (Bildquelle: Microsoft)

Die hektische Suche nach einem rettenden USB-Stick bei einem plötzlichen Systemabsturz gehört schon in absehbarer Zeit der Vergangenheit an. Microsoft testet aktuell für Windows 11 eine neue Wiederherstellungsfunktion, mit der sich der PC bei schwerwiegenden Problemen vollautomatisch über die Cloud selbst neu installieren kann.

Wie das Unternehmen als offizielle Quelle in den Release Notes der aktuellen Vorschauversion bestätigt, lädt das System künftig einfach eine frische Betriebssystem-Version aus dem Netz herunter und installiert diese auf dem PC neu.

Einziger Nachteil: Das System wird komplett bereinigt und alle lokalen Daten, Apps und Einstellungen werden entfernt – sicher erhalten bleibt lediglich das, was vorher in OneDrive gesichert wurde oder auf anderen Laufwerken gespeichert ist.

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»Cloud Rebuild« schließt eine Lücke

Bisher konnten Windows-Administratoren die eingebaute Funktion »Diesen PC zurücksetzen« verwenden, um Probleme zu beheben. Dabei lädt Windows auch Daten aus der Cloud, Daten wie Treiber allerdings vom lokalen System. Gerade wenn das Windows-System nicht mehr bootet, ist es daher unter Umständen keine Option.

Mit Cloud Rebuild schließt Microsoft die Lücke bis zu einem gewissen Punkt. Der Hauptvorteil ist, dass alles aus der Cloud geladen wird und keine lokalen Daten benötigt werden.

Allerdings gibt es auch hierbei einen Haken: Wählt man die neue Funktion aus, bleiben laut Microsoft keine persönlichen Apps oder Dateien erhalten. Einzig Dateien, die auf OneDrive liegen, werden nach der erfolgreichen Installation wieder in den entsprechenden Ordner geladen.

Der konkrete Ablauf

In der Praxis gestaltet sich der neue Rettungsweg simple. Anstatt sich durch Menüs kämpfen zu müssen oder händeringend einen USB-Stick mit einer Windows-Installation zu suchen, lässt sich das neue Feature direkt über die erweiterten Startoptionen aktivieren.

Wird »Cloud Rebuild« ausgewählt, werden neben einem aktuellen Windows-11-Image auch Treiber für die verwendete Hardware heruntergeladen.

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Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Neuinstallation ist eine funktionierende Internetverbindung. Sollte bei dem PC die Netzwerkverbindung oder der WLAN-Adapter streiken, muss auch hier wieder klassisch auf den USB-Stick zurückgegriffen werden.

Aktuell befindet sich die Funktion noch in der Testphase für Windows Insider und ist noch nicht für die breite Masse zugänglich. Ein offizieller Rollout wird aber voraussichtlich mit einem der kommenden großen Funktionsupdates für Windows 11 erfolgen.