Google: Kommt nach dem Pixel Fold bald ein faltbares Tablet?

Das Google Pixel Fold. (Quelle: Google)

Google scheint es wissen zu wollen, denn erst im Juni dieses Jahres stellte der Suchmaschinenriese zwei neue Geräte der hauseigenen Pixel-Produktreihe vor. Neben dem ersten faltbaren Smartphone von Google, dem Pixel Fold, gibt es nun auch ein neues Pixel Tablet. Für die Zukunft könnte sogar eine Kombination aus beiden Geräten geplant sein.

Kommt 2024 ein faltbares Pixel Tablet?

Laut DigiTimes erwägen sowohl Google als auch Apple faltbare Tablets auf den Markt zu bringen. Dies geht aus Gerüchten aus den Zuliefererketten der Hersteller hervor. Sollte sich Google für ein Pixel Fold Tablet entscheiden, würde dieses Gerät auf der Google I/O-Konferenz im nächsten Jahr vorgestellt werden.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Google ein solches faltbares Tablet nur in Betracht zieht und eine Veröffentlichung im Jahr 2024 noch nicht ganz sicher ist. Ihr solltet euch also mit der Begeisterung etwas zurückhalten, bevor die Enttäuschung groß wird, falls 2024 doch kein faltbares Pixel-Tablet auf den Markt kommt.

Das erste faltbare Tablet mit Android als Betriebssystem?

Faltbare Tablets sind natürlich nichts Neues mehr: Lenovo hat mit dem ThinkPad X1 Fold und Asus mit dem Zenbook 17 Fold ein Tablet mit Faltfunktion im Portfolio. Allerdings laufen diese beiden Geräte unter Windows, während ein Pixel Tablet Fold das erste Falt-Tablet mit Android als Betriebssystem wäre.

Samsung hat zwar laut 9to5Google Konzepte für faltbare Displays gezeigt, aber noch nichts zur Marktreife gebracht. iPads oder Macs mit Faltmechanismus von Apple werden indes frühestens 2026 erwartet. Der Markt für Foldable Tablets bleibt also spannend.

Was haltet ihr von einem Google Pixel Fold Tablet? Würdet ihr so ein Gerät kaufen, oder haltet ihr faltbare Smartphones und Tablets für eine Spielerei? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!