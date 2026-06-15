Neu auf Netflix: Ihr könnt jetzt den erfolgreichsten deutschen Film 2025 nachholen

Wenn ihr ganz lieb fragt, mixt euch Abahachis Zwilling Winnetouch (Michael Bully Herbig) bestimmt auch einen Cocktail. Bildquelle: Constantin Film

Wenn ihr den Superperforator-Song von Santa Maria (Sky du Mont) nach 25 Jahren immer noch auswendig könnt, dann führt vermutlich auch kein Weg an der Fortsetzung von Der Schuh des Manitu vorbei.

Das Kanu des Manitu ist mit insgesamt sechs Millionen Besuchern im gesamten deutschsprachigen Raum und Einnahmen von etwa 57,8 Millionen Euro der erfolgreichste Film 2025 in Deutschland. Ja, nicht einmal Avatar 3 (etwa 5,4 Millionen Zuschauer) oder Zoomania 2 (etwa 4,6 Millionen Zuschauer) konnten da mithalten.

Worum geht’s genau?

Die Story knüpft zwar viele Jahre nach den Ereignissen von Der Schuh des Manitu an, trotzdem haben sich die Blutsbrüder Abahachi (Michael Bully Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) kaum verändert.

Mit dem altbekannten Slapstick-Humor im Gepäck begeben sich die beiden auf eine chaotische Suche nach einem mysteriösen und heiligen Kanu. Auf ihrer Reise schlagen sie sich mit Ganoven herum und stolpern von einer brenzligen Situation in die nächste. Wir sagen ja: Alles bleibt beim Alten!

1:13 Der Trailer zu das Das Kanu des Manitu zeigt: So sehen Bullys Kultfiguren 24 Jahre nach Teil 1 aus

Autoplay

Das Kanu des Manitu könnt ihr seit dem 15. Juni 2026 auf Netflix streamen. Solltet ihr dort kein Abo haben, könnt ihr den Film sonst nur als Video-On-Demand auf diversen anderen Plattformen kaufen.

In der Filmdatenbank IMDb landet das Slapstick-Abenteuer bei 6,1 von 10 Sternen. Den Vorgänger holt es damit allerdings nicht ein (6,7 von 10 Sterne auf IMDb). Wie unser Entertainment-Experte Vali über die Fortsetzung denkt, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen – die Headline spricht aber bereits Bände:

Kommt Der Schuh des Manitu 3?

Aktuell ist kein dritter Teil der Reihe geplant. Auch wenn Regisseur Michael Bully Herbig schon beim Schaffensprozess vorgeschlagen hatte, direkt zwei Filme zu machen.

Sein Kollege Rick Kavanian, der erneut die Figur von Dimitri verkörpert, findet allerdings, dass das Trio wieder 24 Jahre warten sollte. Dann wären alle drei bei der nächsten Fortsetzung schon über 80 Jahre alt – »ein super Zeitpunkt« für ein neues Western-Abenteuer.

Den Vorgänger Der Schuh des Manitu könnt ihr übrigens aktuell sowohl bei Prime Video, HBO Max als auch RTL Plus streamen.

Falls ihr noch mehr Streaming-Tipps braucht, verlinken wir euch in der obigen Box noch weitere Empfehlungen. Unsere Redakteurin Miffy hat zum Beispiel einige gute Mini-Serien für euch.