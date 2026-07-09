Das Google Pixel 11 wird wohl deutlich teurer – immerhin bekommt ihr dafür aber eine Gegenleistung

Leaks zufolge zieht Google beim Pixel 11 die Preise an. Dafür gibt es aber auch mehr Speicher.

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Jonas Herrmann
09.07.2026 | 10:10 Uhr

Der Nachfolger des Pixel 10 soll deutlich teurer werden. (Bild: GameStar Tech) Der Nachfolger des Pixel 10 soll deutlich teurer werden. (Bild: GameStar Tech)

Erst gestern hat Google ein großes Event für den August 2026 angekündigt, bei dem die neue Pixel-Generation vorgestellt werden soll.

Nun gibt es Leaks zu den neuen Smartphones, die auf eine empfindliche Preissteigerung hindeuten. Gute Nachrichten gibt es aber auch.

Das Pixel 11 soll deutlich teurer werden

Die durchgesickerten Informationen stammen dabei vom bekannten und renommierten Magazin Dealabs. Die Chancen stehen also gut, dass sie sich bewahrheiten werden.

Das Google Pixel 11 soll demnach am 20. August auf den Markt kommen. Das würde gut passen, da das Ankündigungsevent am 12. August, also eine knappe Woche vorher, stattfinden soll.

Eine der wichtigsten Änderungen der neuen Generation soll sein, dass es keine Modelle mit 128 GB Speicher mehr geben wird. Die Einsteigermodelle werden demnach über 256 GB Speicher verfügen. Das macht sich aber auch im Preis bemerkbar.

Video starten 1:25 Pixel Drop im Juni 2026: Google bringt Gemini Omni aufs Smartphone

Durch die Bank sollen die Modelle im Vergleich zur Pixel-10-Serie ungefähr um 100 Euro teurer ausfallen. Folgende Preise sind demnach zu erwarten:

  • Pixel 11: 999 Euro (256 GB), 1129 Euro (512 GB)
  • Pixel 11 Pro: 1199 Euro (256 GB), 1329 Euro (512 GB), 1589 Euro (1 TB)
  • Pixel 11 Pro XL: 1399 Euro (256 GB), 1529 Euro (512 GB), 1789 Euro (1 TB)
  • Pixel 11 Pro Fold: 1999 Euro (256 GB), 2129 Euro (512 GB), 2389 Euro (1 TB)

Der Einstieg in die neue Pixel-Generation würde dadurch bei knapp 1000 Euro liegen, wodurch der Trend der letzten Jahre leider fortgesetzt würde. Erst mit dem Pixel 11a im Frühjahr 2027 dürfte dann eine etwas günstigere Version auf den Markt kommen.

Es handelt sich natürlich nur um unbestätigte Gerüchte. Klarheit gibt es erst, wenn Google die Preise selbst vorstellt.

Pixel 10, 10 Pro und 10 Pro Fold: Das sind die neuen Google-Handys

Abseits davon scheinen die neuen Pixel-Handys kaum über beeindruckende Neuerungen zu verfügen. Die Kamera wird wohl wieder ein kleines Update erhalten, ist aber schon seit Jahren auf einem hohen Niveau. Beim Chip dürfte der Wechsel auf den hauseigenen Tensor G6 anstehen. Es ist allerdings fraglich, ob dieser mit der Konkurrenz von Qualcomm, MediaTek und Apple mithalten kann.

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