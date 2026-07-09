Eine neue Serie hat 2026 meine Liebe für Game of Thrones neu entfacht, jetzt hat sie gleich neun Chancen auf den TV-Oscar

Habt ihr schon A Knight of the Seven Kingdoms geschaut? Ich hoffe doch! Denn dabei handelt es sich um eines meiner größten Serien-Highlights des Jahres, bei dem ich nicht müde werde, all meinen Freunden und Bekannten vorzuschwärmen.
Ich habe ja schon in meiner ausführlichen Serien-Review festgestellt: A Knight of the Seven Kingdoms hat geschafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar bei mir eine völlig neue Begeisterung für Game of Thrones zu entfachen.
Denn als Fan des Fantasy-Universums von George R.R. Martin hat(te) es man teilweise nicht leicht. Der Haupt-Serie ging gegen Ende die Puste aus, bei House of the Dragon geht es ganz schön holprig zu und dass Martin mal irgendeine seiner Westeros-Geschichten zu Ende schreibt, daran glaube ich längst nicht mehr.
A Knight of the Seven Kingdoms hat dann aber mit einer starken Geschichte, die sehr vorlagengetreu adaptiert wurde, beeindruckenden Schauspielperformances und einer super-dichten Mittelalter-esken Atmosphäre aufgetrumpft.
Und deswegen hat es sich die Serie des Showrunners Ira Parker meiner Meinung nach absolut verdient, gleich neun Nominierungen bei dem wichtigsten Fernsehpreis des Jahres abzustauben.
In diesen neun Kategorien wurde A Knight of the Seven Kingdoms nominiert
- Beste Drama-Serie
- Beste Cinematography
- Beste Kostüme einer Sci-Fi/Fantasy-Serie
- Bestes Produktionsdesign
- Bestes Hairstyling einer Sci-Fi/Fantasy-Serie
- Beste Musikkomposition
- Bestes Sound Editing
- Beste Special Visual Effects
- Beste Stunt Performances
Der einzige Wermutstropfen: Bei den Darsteller-Nominierungen ist A Knight of the Seven Kingdoms komplett leer ausgegangen. Und das hat mich bei den durch die Bank weg starken Performances des kompletten Casts dann doch überrascht.
Gerade den 11-jährigen Nachwuchs-Schauspieler Dexter Sol Ansell hätte ich bei den besten Nebendarstellern einer Drama-Serie definitiv gesehen. Aber man kann eben nicht alles haben.
Staffel 1 von A Knight of the Seven Kingdoms findet ihr aktuell im Streaming-Abo von HBO Max. Staffel 2 ist bereits auf dem Weg und soll bereits 2027 folgen.
Die wichtigsten Nominierungen der 78. Primetime Emmy Awards im Überblick
Eine Übersicht zu sämtlichen Emmy-Nominierungen 2026 findet ihr wie folgt. Dabei ist nicht nur A Knight of the Seven Kingdoms prominent vertreten. Vor allem die Sci-Fi-Serie Pluribus (18-mal nominiert), die Comedy-Serie Hacks (24-mal nominiert), die Horrorkomödie Widow’s Bay (19-mal nominiert) oder das Krankenhaus-Drama The Pitt (25-mal nominiert) sind ganz vorn mit dabei.
Aber seht am besten selbst:
Beste Drama-Serie
- "The Diplomat"
- "The Gilded Age"
- "A Knight of the Seven Kingdoms"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Pluribus"
- "Slow Horses"
- "Your Friends & Neighbors"
Beste Comedy Serie
- "Abbott Elementary"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Margo’s Got Money Troubles"
- "Nobody Wants This"
- "Only Murders in the Building"
- "Shrinking"
- "Widow’s Bay"
Beste Miniserie
- "All Her Fault"
- "The Beast in Me"
- "Beef"
- "DTF St. Louis"
- "Love Story"
Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie
- Carrie Coon - "The Gilded Age"
- Chase Infiniti - "The Testaments"
- Keri Russell - "The Diplomat"
- Rhea Seehorn - "Pluribus"
- Zendaya - "Euphoria"
Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie
- Sterling K. Brown - "Paradise"
- Gary Oldman - "Slow Horses"
- Mark Ruffalo -"Task"
- Rufus Sewell - "The Diplomat"
- Noah Wyle - "The Pitt"
Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie
- Patrick Ball - "The Pitt"
- Billy Crudup - "The Morning Show"
- Shawn Hatosy - "The Pitt"
- Gerran Howell - "The Pitt"
- Jack Lowden - "Slow Horses"
- Tom Pelphrey - "Task"
- Carlos-Manuel Vesga - "Pluribus"
Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie
- Taylor Dearden - "The Pitt"
- Fiona Dourif - "The Pitt"
- Allison Janney - "The Diplomat"
- Katherine LaNasa - "The Pitt"
- Sepideh Moafi - "The Pitt"
- Julianne Nicholson - "Paradise"
- Karolina Wydra - "Pluribus"
Bester Gastauftritt eines Schauspielers in einer Drama-Serie
- Colman Domingo - "Euphoria"
- Ernest Harden - "The Pitt"
- Jeff Hiller - "Pluribus"
- Jeff Kober - "The Pitt"
- Jonathan Pryce - "Slow Horses"
- Bradley Whitford- "The Diplomat"
Bester Gastauftritt einer Schauspielerin in einer Drama-Serie
- Brittany Allen - "The Pitt"
- Tal Anderson - "The Pitt"
- Tina Ivlev - "The Pitt"
- Miriam Shor - "Pluribus"
- Merritt Wever - "The Gilded Age"
- Shailene Woodley - "Paradise"
Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie
- Yahya Abdul-Mateen II - "Wonder Man"
- Steve Carell - "Rooster"
- Matthew Rhys - "Widow’s Bay"
- Jason Segel - "Shrinking"
- Martin Short - "Only Murders in the Building"
Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie
- Quinta Brunson - "Abbott Elementary"
- Ayo Edebiri - "The Bear"
- Elle Fanning - "Margo’s Got Money Troubles"
- Lisa Kudrow - "The Comeback"
- Jean Smart - "Hacks"
Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie
- Colman Domingo -"The Four Seasons"
- Paul W. Downs - "Hacks"
- Harrison Ford - "Shrinking"
- Nick Offerman - "Margo’s Got Money Troubles"
- Stephen Root - "Widow’s Bay"
- Michael Urie - "Shrinking"
- Tyler James Williams - "Abbott Elementary"
Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie
- Hannah Einbinder - "Hacks"
- Dale Dickey - "Widow’s Bay"
- Janelle James - "Abbott Elementary"
- Kate O’Flynn - "Widow’s Bay"
- Michelle Pfeiffer - "Margo’s Got Money Troubles"
- Megan Stalter - "Hacks"
- Jessica Williams - "Shrinking"
Bester Gastauftritt eines Schauspielers in einer Comedy-Serie
- Michael J. Fox - "Shrinking"
- Brett Goldstein - "Shrinking"
- Hamish Linklater - "Widow’s Bay"
- Christopher McDonald - "Hacks"
- Rob Reiner - "The Bear"
- Connor Storrie - "Saturday Night Live"
Bester Gastauftritt einer Schauspielerin in einer Comedy-Serie
- Leslie Bibb - "Hacks"
- Jamie Lee Curtis - "The Bear"
- Betty Gilpin - "Widow’s Bay"
- Cherry Jones - "Hacks"
- Laurie Metcalf - "Hacks"
- Kaitlin Olson - "Hacks"
- Lauren Weedman -"Hacks"
Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film
- Riz Ahmed - "Bait"
- Jason Bateman - "Black Rabbit"
- Charlie Hunnam - "Monster: The Ed Gein Story"
- Oscar Isaac - "Beef"
- Matthew Rhys - "The Beast in Me"
Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film
- Claire Danes - "The Beast in Me"
- Sally Field - "Remarkably Bright Creatures"
- Carey Mulligan - "Beef"
- Sarah Pidgeon - "Love Story"
- Sarah Snook - "All Her Fault"
Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film
- Jason Bateman - "DTF St. Louis"
- David Harbour - "DTF St. Louis"
- Richard Gadd - "Half Man"
- Charles Melton - "Beef"
- Richard Jenkins - "DTF. St. Louis"
- Nick Offerman - "Death by Lightning"
Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film
- Linda Cardellini - "DTF St. Louis"
- Laurie Metcalf - "Monster: The Ed Gein Story"
- Dakota Fanning - "All Her Fault"
- Youn Yuh-jung - "Beef"
- Joy Sunday - "DTF St. Louis"
- Constance Zimmer - "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"
Beste Regie einer Drama-Serie
- Salli Richardson for - "My Mind Is Made Up" - "The Gilded Age"
- Hanelle M. Culpepper - "Exodus" - "Paradise"
- Noah Wyle - "12:00 p.m." - "The Pitt"
- Vince Gilligan - "We Is Us" - "Pluribus
- Saul Metzstein - "Scars" - "Slow Horses"
- Salli Richardson - "Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River" - "Task"
Beste Regie einer Comedy-Serie
- Randall Einhorn - "Ballgam" - "Abbott Elementary"
- Christopher Storer - "Bears" - "The Bear"
- Andrew DeYoung - "Life Goes By Too F***king Fast, It Really Does" - "The Chair Company"
- Lucia Aniello - "Hacks (Finale)" - "Hacks"
- Mary Lou Belli - "Give It Arrest" - "The Ms. Pat Show"
- Hiro Murai - "Welcome to Widow’s Bay!" - "Widow’s Bay"
Beste Regie einer Mini-Serie
- Jake Schreier - "It Will Stay This Way and You Will Obey"- "Beef"
- Lee Sung Jin - "The Comfort, the Inexpressible Comfort" - "Beef"
- Jason Bateman - "The Black Rabbits" - "The Black Rabbit"
- Steven Conrad - "DTF St. Louis"
Bestes Drehbuch für eine Drama-Serie
- Peter Ackerman and Debora Cahn - "Amagansett" - "The Diplomat"
- Kirsten Pierre-Geyfman and R. Scott Gemmill - "1:00 p.m." - "The Pitt"
- Valerie Chu - "12:00 p.m." - "The Pitt"
- Vince Gilligan - "We Is Us" - "Pluribus"
- Will Smith - "Scars" - "Slow Horses"
- Brad Ingelsby - "A Still Small Voice" - "Task"
Bestes Drehbuch für eine Comedy-Serie
- Quinta Brunson - "Team Building" - "Abbott Elementary"
- Tim Robinson and Zach Kanin - "Life Goes By Too F***king Fast, It Really Does" - "The Chair Company" (HBO)
- Michael Patrick King and Lisa Kudrow - "Valerie Does It All" - "The Comeback"
- Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky - "Hacks (Finale)" - "Hacks"
- Anthony King - "Mergers and Acquisitions" - "Jury Duty Presents: Company Retreat"
- Katie Dippold - "Welcome to Widow’s Bay!" - "Widow’s Bay"
Bestes Drehbuch für eine Mini-Serie
- Megan Gallagher - "Episode 8" - "All Her Fault"
- Gabe Rotter and Daniel Pearle - "Sick Puppy" - "The Beast in Me"
- Lee Sung Jin - "All the Things We’re Never Going to Have"- "Beef"
- Mike Makowsky - "Death By Lightning"
- Steven Conrad - "DTF St. Louis"
Die Primetime Emmy Awards 2026 werden übrigens am 14. September dieses Jahres verliehen. Es bleibt also noch ein Weilchen Zeit, bis die Gewinner in den jeweiligen Kategorien feststehen. Und falls euer Herz auch für die Kinolandschaft schlägt: Am 14. März 2027 findet die nächste und damit 99. Oscarverleihung statt.
Was sind eurer Meinung nach die besten TV-Serien, die 2026 erschienen sind? Welche Projekte habt ihr bei den Emmy-Nominierungen vermisst und welche würdet ihr gerne als Gewinner sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
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