Historisches Tief: Windows rutscht weltweit unter 60 Prozent – und die Deutschen lieben Platz 2 und 3

Für Windows gibt es in der globalen Nutzung weiter nur ein Richtung. (Bildquelle: Microsoft)

Die unangefochtene Dominanz von Microsoft auf den Schreibtischen dieser Welt bröckelt so stark wie nie zuvor. Laut aktuellen Daten des Analyseunternehmens Statcounter ist der weltweite Marktanteil von Windows im Desktop-Bereich erstmals unter die Marke von 60 Prozent gesunken.

Während Microsoft weltweit Federn lassen muss, zeichnet sich besonders in Deutschland ein Trend zu alternativen Betriebssystemen ab. Hiesige Nutzer setzen vermehrt auf die Verfolger auf den Plätzen zwei und drei: macOS und Linux.

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Die globalen Zahlen: Linux im Aufwind

Ein Blick auf die weltweiten Daten von Statcounter für Juni 2026 verdeutlicht den Abwärtstrend von Windows. Das Betriebssystem hält aktuell nur noch rund 56 Prozent des Desktop-Marktes.

Während Microsoft deutlich an Boden verliert – im Mai 2025 waren es noch rund 62 Prozent – holen alternative Systeme wie Linux auf. Das Open-Source-Betriebssystem steigerte sich auf 4,39 Prozent weltweit. Geschlagen muss es sich dem Apple-Betriebssystem macOS geben, das auf rund 16 Prozent weltweit kommt und sich ebenfalls steigern konnte.

Deutschland: macOS und Linux auf dem Vormarsch

Noch deutlicher zeigt sich der Wandel in Deutschland. Auch hier fällt Windows auf ein historisches Tief von rund 58 Prozent und damit unter die wichtige 60-Prozent-Marke.

Den zweiten Platz sichert sich Apple mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent. Auf Platz drei folgt Linux mit beachtlichen 6,24 Prozent. Ein Wert, der zeigt, dass deutsche Nutzer zunehmend auf Open Source setzen.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Windows-Anteil noch bei rund 69 Prozent. Apples Anteil am Desktop-Markt lag bei etwa 19 Prozent und Linux bei rund 5,5 Prozent.

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Anzumerken ist, dass die Statcounter-Daten nur einen Teil der weltweiten Daten abbilden. Statcounter wertet Daten von Webseiten aus, um Informationen zum System, Browsern oder der Bildschirmauflösung zu erhalten. Dies erklärt auch die Schwankungen in den Daten sowie den großen »unbekannt« Anteil. Dieser lag im Juni in Deutschland bei 13,05 Prozent und weltweit sogar bei 21,45 Prozent.

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Fazit: Das Ende der Desktop-Monokultur zeichnet sich ab

Die Zeiten, in denen Windows als alternativloser Standard auf dem heimischen Schreibtisch oder im Büro galt, scheinen mehr und mehr vorbei zu sein. Die Zahlen von Statcounter zeigen einen klaren Trend: Für Windows geht es in der Gunst der Nutzer und Firmen bergab, während Apple mit macOS und Linux immer beliebter werden. Deutschland eilt dabei dem weltweiten Trend voraus.

Wie sieht es bei euch aus? Setzt ihr noch auf Windows oder nutzt ihr bereits macOS oder Linux auf euren Desktop-Rechnern? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.