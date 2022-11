Neuer Preis-Leistungs-Tipp? Googles Pixel 7a soll vieles besser machen, woran das 6a scheiterte

Ein Google Pixel 7a im nächsten Jahr ist so sicher wie das iPhone 15 von Apple. Die Fragen drehen sich eher um das Release-Datum, Design und welche Spezifikationen uns Google zum Budget-Modell auftischen wird. Die veröffentlichten Details versprechen zumindest in der Bilderwiederholrate und bei der Lademöglichkeit eine klare Verbesserung im Vergleich zum Pixel 6a.

Ein Leak offenbart nun die ersten Renderbilder des kommenden Smartphones samt kleinen Einblicken in die technischen Details. Gemeinsam mit dem berüchtigten und in der Regel gut informierten Leaker OnLeaks veröffentlichte die Webseite smartprix.com die Details zum Pixel 7a.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Der Suchmaschinen-Riese hat offenbar große Pläne für das Jahr 2023. Neben den traditionellen Handys soll außerdem das lang ersehnte Pixel Fold auf dem Markt kommen.

10 5 Google Pixel Fold Großer Leak verrät optische Details, Release-Termin und Preis

So soll das Pixel 7a von Google aussehen

Wenig überraschend orientiert sich das Budget-Smartphone an der neu etablierten Design-Linie der Pixel-Reihe. Die Kameraleiste bleibt bestehen und das Handy bekommt anscheinend zwei Kameralinsen auf der Rückseite spendiert.

Auf der Vorderseite präsentiert sich das Handy mit dickeren Display-Rändern und einer Frontkamera in der oberen Mitte. Auffällig dabei ist die untere Frontseite. Hier ist der schwarze Rand deutlich ausgeprägter. Davon abgesehen möchte Google offensichtlich die letzten Mankos des zukünftigen Vorgängers, also dem Pixel 6a, ausmerzen.

Die Auflösung des Displays beträgt FHD+ mit sanften 90 Hertz in der Bildwiederholrate. Das 6a kommt lediglich auf 60 Bilder in der Sekunde. Laut den Leaks bietet das kommende Modell zudem wohl endlich kabelloses Laden, allerdings nur mit bis zu 5 Watt. Käufer der A-Serie mussten bisher auf diese Lademethode verzichten. Informationen hinsichtlich der Akkukapazität gibt es bislang keine.

Viel Zuspruch erhielt die A-Serie in der Vergangenheit aufgrund des verbauten Prozessors. Dieser war nämlich identisch mit dem der Flaggschiffe. Auch das Pixel 7a wird höchstwahrscheinlich den aktuellen Tensor-Chip von Google verbaut bekommen.

Was gibt es noch über das Google-Smartphone zu berichten? Typischerweise ist der USB-C-Anschluss verbaut, jedoch kein 3,5-Millimeter-Klinken-Anschluss, was im Widerspruch zu früheren Gerüchten rund um das Handy steht. Zumindest lässt sich auf den Bildern ein Kopfhöreranschluss nicht erkennen. Auf den Bildern ist außerdem kein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Geräts zu begutachten, sodass sich die entsprechende biometrische Entsperrung wahrscheinlich unter dem Display befindet.

Für die Rückkamera möchte Google wohl eine 50-Megapixel-Hauptkamera (Sony IMX787) und eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera (Sony IMX712) verbauen. Auf der Frontseite wird angeblich ebenfalls der IMX712-Sensor von Sony zum Einsatz kommen und die Kamera mit 13 Megapixel auflösen.

Das sind die vermeintlichen Spezifikationen des Google Pixel 7a:

Abmessungen 152,4 x 72,9 x 9,0 SoC Google Tensor G2 Display FHD+ mit 90 Hertz Bildwiederholrate Hauptkamera 50 Megapixel Weitwinkel, 13 Megapixel Ultraweitwinkel Frontkamera 13 Megapixel Selfie-Kamera Akkukapazität Bisher nicht bekannt Kabelloses Laden Mit bis zu 5 Watt Preis Bisher nicht bekannt

Was haltet ihr von den Bildern und Spezifikationen zur kommenden A-Serie? Sind die technischen Details und Bilder zum kommenden Google-Smartphone zu offensichtlich? Was haltet ihr generell von der Pixel-A-Serie? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!