Das Pixel 9 ist für Google ein voller Erfolg, erreicht neuen Handy-Rekord des Unternehmens

Das Pixel 9 soll sich vor allem in den USA sehr gut verkaufen. Quelle: Google

Erst im August hat Google die neuen Pixel 9-Handys vorgestellt. Der Branchendienst Counterpoint Research meldete bereits im Oktober, dass Google im abgelaufenen Quartal mehr Handys verkauft hat als jemals zuvor.

Die Meldung wird jetzt durch die neuesten Daten des Statistikdienstes Statcounter bestärkt.

Das ist passiert: Zwischen August und November 2024 stieg der Google Pixel-Anteil laut Statcounter in den USA von unter vier Prozent auf über acht Prozent an.

Aber Achtung: Statcounter bezieht die Daten von über 1,5 Millionen Webseiten, die den Dienst eingebunden haben. Damit wird nur ein Teil der gesamten Aktivität im Internet abgebildet. Es können zudem Abweichungen auftreten.

Laut Statcounter ist der Marktanteil von Google Pixel in den USA im Oktober sogar auf über zwölf Prozent angewachsen. Die vorläufigen Daten vom November korrigieren den Sprung auf die erwähnten acht Prozent.

Zur Einordnung: In den USA dominiert Apple den Markt mit einem Anteil von rund 55 Prozent. Auf Platz zwei folgt Samsung mit 24 Prozent. Alle anderen Anbieter lagen bisher unter 5 Prozent.

In Deutschland liefern sich Apple und Samsung ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Statcounter sieht Samsung im November mit 35 Prozent knapp vor Apple. Googles Marktanteil hat sich in den vergangenen 12 Monaten nur leicht von unter 2 Prozent auf knapp über 2 Prozent eingependelt.

Ein Pixel 9-Effekt scheint in Deutschland bisher ausgeblieben zu sein.

