Pixel 9a: Neuer Leak verrät fast alle technischen Daten zu Googles kommendem Smartphone

Zum Nachfolger des Google Pixel 9a nennt ein großer Leak fast alle wichtigen Details.

Im vergangenen August präsentierte Google die Pixel-9-Serie mit insgesamt vier neuen Smartphone-Modellen. Folgende Handys zeigte das Unternehmen auf dem »Made by Google«-Event:

Pixel 9 (Pro)

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Innerhalb einer jeden Generation bringt Google zudem ein sogenanntes A-Modell auf den Markt, das eine abgespeckte Variante des jeweiligen Pixel-Smartphones darstellt. Auch 2025 dürfte der Hersteller entsprechend ein solches Pixel 9a auf den Markt werfen.

Das Portal Android Headlines will nun nahezu sämtliche technische Daten, das Enthüllungsdatum sowie den Preis zum Google Pixel 9a unter Berufung einer »vertrauenswürdigen Quelle« erfahren haben.

Demzufolge soll das Pixel 9a die Displaygröße seiner großen Geschwistermodelle übernehmen und so auf eine Diagonale von 6,3 Zoll kommen.

Als »Actua«-Display verwendet der Bildschirm eine variable Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hertz.

Mit einem Gewicht von 186 Gramm fällt das Pixel 9a indes marginal leichter als sein direkter Vorgänger (188 Gramm) aus.

Im Inneren wird der hauseigene Tensor G4 als SoC (System on a Chip) übernommen. Speicherseitig sollen acht GByte RAM vorliegen; bei der internen Kapazität habt ihr die Wahl zwischen 128 und 256 GByte, die sich wie gewohnt nicht erweitern lassen.

Auch zur Kamera gibt es nach dem ersten Leak, der dem Pixel 9a das Entfernen des Kamerabuckels nachsagt, weitere Informationen.

So soll das kommende Google-Handy über eine Hauptkamera mit 48-Megapixel-Auflösung und optischem Bildstabilisator sowie einen 13-MP-Ultraweitwinkel verfügen. Letztgenannte Auflösung ist auch für die Selfiekamera vorgesehen.

Die Akkukapazität wird indes auf 5.000 mAh beziffert, was gegenüber dem Pixel 8a einen Anstieg von rund zehn Prozent darstellt. Die vergrößerte Kapazität muss aber nicht zwangsläufig eine bessere Akkulaufzeit nach sich ziehen, da das Display wie erwähnt ebenfalls größer wird.

Auch zum Preis und Release hat der Leak von Android Headlines weitere Informationen. So soll Google zumindest in den USA mit demselben Einführungspreis wie zum Pixel 8a planen und das Handy in seiner Basisversion für 499 US-Dollar anbieten. In Deutschland startete das Smartphone wiederum für 549 Euro.