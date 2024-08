Google Pixel 9-Release: Wann erscheinen das Pixel 9 Pro (XL) und das Pixel Fold in Deutschland?

Nicht alle Pixel 9-Smartphones erscheinen am selben Tag in diesem Jahr.

Die Vorbestellung der Pixel 9-Serie läuft bereits auf Hochtouren. Anders als im letzten Jahr gibt es allerdings keine Pixel Watch 3 als Zugabe.

Auf dem Papier spendiert Google den neuen Geräten einige KI-Neuerungen sowie diverse Kamera-Updates. Einen ausführlichen Vergleich der aktuellen Modelle mit den Vorgängern haben wir im folgenden Artikel für euch zusammengefasst:

Pixel 9 Pro (XL) vs. Pixel 7 Pro und Pixel 8 Pro: Für wen sich das Upgrade lohnt

Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pro XL: Das ist der Release-Zeitpunkt

Der Release-Zeitplan der neuen Smartphones sieht wie folgt aus:

Pixel 9 : 22. August 2024

: 22. August 2024 Pixel 9 Pro : 22. August 2024

: 22. August 2024 Pixel 9 Pro XL: 22. August 2024

Nur das Pixel 9 Pro Fold lässt länger auf sich warten. Das neue Foldable kommt erst im September auf den Markt:

Pixel 9 Pro Fold: 04. September 2024

Was kosten die neuen Smartphones?

Google hat in diesem Jahr noch einmal deutlich an der Preisschraube gedreht und die Flaggschiff-Serie – bestehend aus den vier Smartphones – weiter von seiner A-Serie abgegrenzt. Die Geräte sind teilweise um 100 Euro teurer als im Vorjahr.

Die neuen Preise sehen wie folgt aus:

Pixel 9:

128 GB: 899€

256 GB: 999€

Pixel 9 Pro:

128 GB: 1.099€

256 GB: 1.199€

512 GB: 1.329€

Pixel 9 Pro XL:

128 GB: 1.199€

256 GB: 1.299€

512 GB: 1.429€

Pixel 9 Pro Fold

256GB: 1,899 €

512GB: 2,029 €

Was bekommt ihr für den Aufpreis?

Die Neuerungen in diesem Jahr sind vor allem im Bereich der Software zu sehen. Google hat die neueste Version von Gemini vorgestellt: Gemini Live.

Damit soll künftig eine natürliche Konversation mit der KI möglich sein. Dank des Tensor G4-Prozessors sollen die Berechnungen der künstlichen Intelligenz auch schneller vonstatten gehen.

Weitere Neuerungen im Bereich KI sind:

Add me : Fügt euch in Gruppenbildern ein. Quasi das Äquivalent zum Magic Eraser.

: Fügt euch in Gruppenbildern ein. Quasi das Äquivalent zum Magic Eraser. Pixel Screenshots : Ihr könnt mithilfe der KI nach Informationen aus euren erstellten Screenshots suchen.

: Ihr könnt mithilfe der KI nach Informationen aus euren erstellten Screenshots suchen. Research : Dabei handelt es sich plump gesagt, um einen fleißigen Gehilfen bei eurer Recherche, der die Arbeit für euch übernimmt. Das Ergebnis wird in Form eines Reports in Google Docs gespeichert.

: Dabei handelt es sich plump gesagt, um einen fleißigen Gehilfen bei eurer Recherche, der die Arbeit für euch übernimmt. Das Ergebnis wird in Form eines Reports in Google Docs gespeichert. Studio : Mithilfe von Texteingaben lassen sich bestehende Bilder mit zusätzlichen generierten Elementen ausschmücken.

: Mithilfe von Texteingaben lassen sich bestehende Bilder mit zusätzlichen generierten Elementen ausschmücken. Auto Frame: Bilder können mit wenigen Fingertipps verbessert und das Bild in eine optimale Komposition gerückt werden.

Im Inneren hat der Hersteller aus Mountain View die Hardware weiter optimiert. Neben mehr Arbeitsspeicher, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 gibt es zumindest beim Pixel 9 (Standardmodell) eine bessere Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixel (f/1.7), während die Frontkamera bei den beiden Pro-Modellen (nicht Fold) auf 42 Megapixel kommt.

Alle weiteren Details finden sich im folgenden Artikel:

Pixel 9, Pixel 9 Pro (XL) und Pixel 9 Pro Fold: Das sind die neuen Google-Handys

Was haltet ihr von den neuen Pixel 9-Smartphones? Habt ihr eines der neuen Geräte bereits vorbestellt? Falls ja, welche Funktion war der Auslöser? Oder wird es langsam an der Zeit euer aktuelles Handy in Rente zu schicken? Wartet ihr lieber bis die Pixel 8-Serie von 2023 günstiger wird? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!