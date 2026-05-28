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Forza Horizon 6 hat einen eigenen Superschurken, und der ist so fürchterlich, dass auch Entwickler anderer Spiele vor ihm zittern

In Forza Horizon 6 treibt ein KI-Fahrer die Community in den Wahnsinn. Inzwischen reagieren sogar Halo, Battlefield und andere Spiele auf das Meme.

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Dennis Zirkler
28.05.2026 | 14:03 Uhr

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Bowie Knife99 fährt in Forza Horizon 6 nicht nur aggressiv, er landet auch schon mal auf dem Dach anderer Autos. Bowie Knife99 fährt in Forza Horizon 6 nicht nur aggressiv, er landet auch schon mal auf dem Dach anderer Autos.

In Forza Horizon 6 gibt es schnelle Autos, enge Kurven, ein wunderschönes Japan und seit Kurzem offenbar auch einen »Endgegner«. Sein Name: Bowie Knife99.

Der taucht in Rennen als sogenannter Drivatar auf, also als KI-Fahrer, der in Forza auf Basis echter Spielerdaten unterwegs ist. Eigentlich sollen diese Gegner Solo-Rennen lebendiger machen. Bowie Knife99 hat diese Aufgabe etwas zu wörtlich genommen und fährt so, als hätte er Lack gesoffen.

Video starten 4:11 Forza Horizon 6: Wir drehen die PC-Grafik auf Anschlag und düsen durch Tokio

Woher kommt Bowie Knife99?

Ein früher Reddit-Thread trägt schlicht die Frage im Titel: Wer ist Bowie Knife99?

Der Spieler schreibt dort, Bowie Knife99 führe ständig seine Rennen an. Erst dachte er, es sei vielleicht jemand aus seiner Freundesliste. Dann sah er denselben Namen auch in YouTube-Videos anderer Spieler. Ab da war klar: Der Typ geht nicht nur einem einzelnen Spieler auf die Nerven.

Viele weitere Threads und Clips folgten: Bowie jagt Spieler gnadenlos durch Wälder, crasht teilweise aus heiterem Himmel auf ihre Autos und entpuppt sich allgemein als extrem hartnäckiger Widersacher, der nur schwer zu schlagen ist. Ein paar Beispiele gefällig?

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Die Community schlägt zurück

Als Reaktion auf diese fortwährenden Schikanen hat ein Teil der Spielerschaft beschlossen, zurückzuschlagen - und dabei ist wirklich jedes Mittel recht.

Spieler drücken ihn in Leitplanken, schieben ihn von der Straße oder nehmen in Kauf, selbst Zeit zu verlieren, solange der Unruhestifter ebenfalls leidet.

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Einige Fans sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, so viele Freundinnen und Freunde wie möglich in ihre Online-Sitzungen einzuladen. Denn je mehr echte Menschen auf der Strecke unterwegs sind, desto geringer ist die Gefahr, dass die Lobby mit dem verhassten Drivatar aufgefüllt wird – so zumindest die Theorie.

Bowie Knife99 wird zum Internetphänomen

Das Meme schlägt inzwischen so hohe Wellen, dass sich nicht nur Forza-Fans, sondern sogar die Entwickler anderer Spiele vor Bowie fürchten.

Offizielle Accounts anderer Spiele haben Bowie Knife99 aufgegriffen und eigene Memes dazu gepostet:

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Wer oder was genau hinter dem Profil steckt, bleibt indes ein Mysterium. Das Xbox-Profil von Bowie Knife99 ist auf privat gestellt, weshalb die Identität verborgen bleibt. Ein Entwickler von Playground Games ist es zumindest nicht, da diese ein spezielles Icon hinter ihrem Namen tragen. Aber womöglich ein besonders aggressiver Beta-Tester?

Belegen lässt sich das im Moment nicht. Bis dahin bleibt Bowie Knife99 einfach weiter der Fahrer, bei dem viele Forza-Spieler schon beim Namen denken: »Och nee, nicht der schon wieder.«

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Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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