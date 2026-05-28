Kostenlose Skins für Diablo 4: So schnappt ihr euch täglich neue Geschenke und XP-Boni

Blizzard feiert den Geburtstag von Diablo und spendiert euch eine Woche voller Geschenke.

Drei Jahrzehnte, etliche erschlagene Dämonen und bergeweise Beute: Die Diablo-Reihe feiert ihren 30. Geburtstag! Gleichzeitig blickt Diablo 4 inzwischen auf stolze drei Jahre seit seiner Veröffentlichung zurück. Für Blizzard ist das der perfekte Anlass, eine ordentliche Sause in Sanktuario zu veranstalten.

Dafür haben die Entwickler die Spendierhosen angezogen: Ab Anfang Juni werdet ihr mit Geschenken überhäuft und dürft euch auf handfeste Gameplay-Boni freuen.

Fünf Tage lang Gratis-Skins abholen

Die Feierlichkeiten starten genau genommen direkt am Montag: Ab diesem Tag solltet ihr dem In-Game-Shop von Diablo 4 täglich einen kurzen Besuch abstatten. Blizzard spendiert euch nämlich eine Reihe von Waffenskins, und folgende Präsente warten im Shop auf euch:

1. Juni: Kralle des Blutraben (Einhandschwert)

Kralle des Blutraben (Einhandschwert) 2. Juni: König Kanais letzter Widerstand (Schild)

König Kanais letzter Widerstand (Schild) 3. Juni: Nangari-Schneider (Dolch)

Nangari-Schneider (Dolch) 4. Juni: Odium des Herrschers (Zweihandaxt)

Odium des Herrschers (Zweihandaxt) 5. Juni: Flammenfingerklauen (Gleve)

Keine Sorge, falls ihr an einem Tag den Login verpassen solltet: Ihr habt bis zum 9. Juni 2026 Zeit, um alle fünf Gratis-Skins nachträglich einzufordern. Danach verschwinden die Angebote aber wieder aus dem Shop.

2:36 Diablo 4: Dieser Albtraum-Dungeon droppt so viel Loot, dass wir länger looten als kämpfen

Autoplay

Mehr Erfahrungspunkte und die Rückkehr der Goblins

Gleich einen Tag nach dem Start, also am 2. Juni 2026 ab 19:00 Uhr, zündet Blizzard die nächsten Stufen der Jubiläumsparty. Bis zum 9. Juni laufen im Spiel zwei beliebte Community-Events parallel, die euch das Leveln und Farmen massiv erleichtern.

Zum einen kehrt der Segen der Mutter zurück: Dieser sorgt dafür, dass ihr sowohl auf den saisonalen als auch auf den ewigen Realms einen saftigen Bonus auf eure erhaltenen Erfahrungspunkte kassiert. Wenn ihr also noch einen Twink hochziehen oder eure Paragon-Stufe maximieren wollt, ist das die perfekte Gelegenheit.

Zum anderen dürft ihr euch beim Marsch der Goblins auf die Jagd nach den gierigen Plagegeistern machen. Die Schatzgoblins tauchen während des Events deutlich häufiger in der Spielwelt auf und haben prall gefüllte Taschen dabei. Wie absurd viel Loot euch erwartet, könnt ihr im oben eingebetteten Video sehen.

Das Jubiläum ist jedoch nur der Auftakt für ein vollgepacktes Jahr, denn hinter den Kulissen brodelt es bereits gewaltig, wie die Entwickler versprechen. Laut Blizzard sollen die Feierlichkeiten rund um den 30. Geburtstag der Reihe über die kommenden Monate hinweg fortgesetzt werden.

Wer tiefer in die Zukunftspläne der Entwickler eintauchen will, muss gar nicht lange warten: Am heutigen Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 22:00 Uhr deutscher Zeit, veranstaltet das Team ein neues Sanctuary Sitdown live auf dem offiziellen Discord-Server. Bei diesem Q&A-Format stehen die Entwickler Rede und Antwort zu euren brennendsten Fragen.

Der Stream findet im Vorfeld des kommenden PTR-Builds für Patch 3.1 statt. Gut möglich, dass ihr dort erste handfeste Details zum nächsten großen Patch aufschnappen könnt.