Steam verkauft ein gemütliches Aufbauspiel für lächerliche fünf Euro, das von 89 Prozent der User weiterempfohlen wird

Herrlich: Wer gerade fünf Euro übrig hat, bekommt auf Steam einen Aufbauspiel-Geheimtipp zum Bestpreis. Der Rabatt von 70 Prozent ist so hoch wie nie zuvor.

Wer nach dem Feierabend einfach nur abschalten möchte, versinkt oft ungern in hochkomplexen Wirtschaftssimulationen voller Stress - na ja, außer Factorio-Fans vielleicht.

Das Subgenre der Cozy Games bietet hierzu die perfekte Gegenbewegung. Ein besonders gelungenes Exemplar dieser Gattung erhaltet ihr auf Steam derzeit für einen extrem schmalen Taler. Die Rede ist von Station to Station, einem Titel, der mit seiner malerischen Klötzchenoptik verzaubert.

Station to Station von Entwickler Galaxy Grove verbindet dabei idyllische Aufbau-Atmosphäre, Modelleisenbahn-Charme und Puzzles. Der Steam-Key ist aktuell so günstig wie nie und kostet gerade mal fünf Euro.

Das Wichtigste zum Spiel im Überblick Zum Ausklappen tippen / klicken Genre: Aufbauspiel

Plattformen: PC

Preis: 5,39 Euro (70 Prozent Rabatt)

Release: 3. Oktober 2023

Sprache: Deutsch

Spielzeit: 15 Stunden

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Ein farbloses Land erwacht zum Leben

Das Prinzip von Station to Station ist so simpel wie genial. Ihr startet in verschiedenen Regionen auf einer völlig farblosen, grauen Karte. Dort stehen nur vereinzelte Betriebe in der Landschaft.

Eure Aufgabe ist es, Bahnhöfe zu platzieren und Schienenwege so zu verlegen, dass funktionierende Produktionsketten entstehen. Ihr verbindet etwa eine Getreidefarm mit einer Windmühle und liefert das Mehl anschließend weiter an eine Bäckerei.

1:17 Entspannt und wunderschön: Station to Station bringt wieder Farbe in die Welt

Autoplay

Der spielerische Antrieb ist eng mit einer optischen Belohnung verknüpft. Sobald eine Transportkette geschlossen wird, breitet sich eine Welle aus Farbe über den Boden aus. Die Umgebung erblüht und plötzlich beleben Tiere wie Pferde oder Vögel die Szenerie.

Da die Züge ohne Signale auskommen und nicht kollidieren können, liegt der Anspruch vor allem im Budget. Jeder Meter Schiene kostet Geld, Brücken und Tunnel sind besonders teuer. Neue Mittel erhaltet ihr nur durch erfolgreiche Lieferungen.

Für wen eignet sich Station to Station?

Geeignet ist das Logistik-Rätselspiel, wenn ihr:

... die meditative Ruhe von Titeln wie Dorfromantik oder Terra Nil schätzt und eine detailverliebte Voxel-Optik zu schätzen wisst.

... optionale Herausforderungen wie Budgetgrenzen mögt oder im entspannten Modus komplett ohne finanzielle Limits bauen wollt.

... dank des integrierten Karteneditors eigene Welten erschaffen möchtet und Wert auf einen hohen Wiederspielwert legt.

Wie eine Modellbahn: Es macht bereits Freude, einfach nur den Voxel-Zügen in Station to Station mit der Kamera zu folgen.

Weniger passend ist das Angebot, wenn ihr:

... tiefgehendes Mikromanagement oder komplexe Fahrpläne im Stil einer echten Eisenbahnsimulation erwartet.

... keine hohe Fehlertoleranz habt, da das Fehlen einer Rückgängig-Funktion bei Fehlklicks oft den Neustart des Levels erzwingt.

... mit älterer Hardware spielt, da die anspruchsvolle Blockgrafik eure Grafikkarten schnell unter Volllast laufen lässt.

Alternativen

Wenn ihr nach diesem Einstieg Lust auf mehr kreative Freiheit habt, solltet ihr einen Blick auf den Nachfolger Town to City werfen. Das frisch in Version 1.0 veröffentlichte Städtebauspiel begeisterte bereits im GameStar-Test als Anno Light, denn es bricht mit starren Rastern und erlaubt komplett freies Bauen.

Galaxy Groves nächstes Projekt steht auch schon an: Steam to Electric soll die wunderschöne Optik mit anspruchsvollen Mechaniken eines echten Tycoon-Spiels verbinden. Wer früher gerne Railroad Tycoon gespielt hat, dürfte sich hier wohlfühlen.

Alternativ versetzt ihr bei Terra Nil eine von Industrie durchzogene Landschaft zurück in den Ausgangszustand und stellt die Schönheit (nahezu) unberührter Natur wieder her.

Fazit

Für den aktuellen Preis von lächerlichen fünf Euro machen Fans von Aufbauspielen, die nicht immer eine riesige Herausforderung brauchen, absolut nichts falsch. Station to Station beweist, dass Logistik nicht stressig sein muss. Dass die Entwickler nun schon am dritten Teil der Serie arbeiten, beweist: Diese Art von Cozy Game wird von der Community sehr geschätzt.