Pixel 9a: Googles neues Handy kommt wohl mit einer schlechten Nachricht beim Preis

Zum Nachfolger des Google Pixel 8a gibt es erste Preisinformationen.

Das Google Pixel 9a steht wohl vor der Tür. Gegen Ende vergangenen Jahres erklärte ein umfassender Leak zu Googles neuem Mittelklasse-Handy, dass das Smartphone angeblich im März seinen Release feiern soll. Üblicherweise bringt Google die günstigere Variante im Mai.

Ein neuer Leak des Portals AndroidHeadlines will nun unter Berufung auf interne Quellen konkret wissen, zu welchem Preis das Google Pixel 9a in den USA debütieren wird.

Demzufolge soll die 128-GByte-Version des Handys für 499 US-Dollar an den Start gehen. In diesem Fall ändert sich im Vergleich zum Vorgänger in Form des Pixel 8a nichts am Preis des Google-Handys.

Allerdings gibt es dem Leak zufolge eine Preiserhöhung bei der höheren Kapazität zu beobachten. Für das Pixel 9a mit 256 GByte verlangt Google angeblich 599 US-Dollar und damit 40 US-Dollar mehr als beim Pixel 8a.

Auch für Kanada soll der Launchpreis des Google Handys feststehen. Aufgrund des schwächeren kanadischen Dollars werde dieser bei 679 CAD für die 128-GByte-Variante sowie 809 CAD für die Version mit 256 GByte liegen.

Hiermit wäre ebenfalls ein zum Vorgänger identischer Preis bei der kleineren Speicherkapazität sowie eine leichte Erhöhung bei der doppelten Speichermenge gegeben.

Google Pixel 9a: Europreis bleibt Spekulation

Einen Preis des Pixel 9a für den europäischen Raum nennt der AndroidHeadlines-Bericht indes nicht. Angesichts der Behauptung, dass sich sowohl in den USA als auch in Kanada die Basisversion preislich nicht verändern wird, dürfte derselbe Fall wohl auch in Deutschland eintreten.