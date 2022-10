Google zeigt großes Re-Design für seine Smart-Home-App - der Grund dafür wird bereits seit Monaten heiß erwartet

Die Home-App von Google ist eine schreckliche Erfahrung!: Wer seine Zeit in Onlineforen oder Subreddits rund um das Thema Smart Home verbringt, wird das von Nutzern so oder so ähnlich schon im Dutzend gehört haben. Aber damit soll jetzt Schluss sein.

Denn passend zum gestrigen Start des neuen Smart-Home-Standards Matter hat Google eine komplett überarbeitete Home-App präsentiert, die durch eine einfache und flexible Bedienung zum Zentrum eures Smart Homes werden soll.

Aktuell ist für die neue Home-App eine geschlossene Beta-Phase angekündigt, in der noch vorhandene Unebenheiten der Software ausgebügelt werden sollen. Wie ihr euch für die Beta anmeldet und wann es voraussichtlich losgeht, erfahrt im am Ende des Artikels.

Google setzt ganz auf Matter - und baut seine Home-App um

Als Anlass für das Redesign hat Google den Startschuss für Matter genommen. Gestern erschien die Version 1.0 des neuen Smart-Home-Standards, der die Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller vereinheitlichen soll. Alle wichtigen Informationen zu Matter bekommt ihr in unserer Übersicht zur neuen gemeinsamen Sprache des Smart Homes.

Wenn es nach Google geht, steuert ihr künftig all eure Matter-Geräte über die Home-App. Dazu kommt zum Einsatz, was Google als Fast Pair mit Matter bezeichnet. Euer Android-Gerät soll künftig Matter-Geräte automatisch erkennen und sie schnell und sicher einrichten. Das Hinzufügen neuer Geräte soll nicht komplizierter als Plug and Play werden.

Alles soll einfacher und flexibler werden

Damit die Home-App künftig das schlagende Herz eures Matter-Smart-Homes wird, muss die App aber auch komfortabler in der Benutzung werden. Das ist auch Google klar. Mit einem nahezu vollständigen Redesign will man sich von dem Ruf als buggeplagte, unübersichtliche Sammelsuriums-App lösen. Stattdessen soll die Home-App durch Einfachheit und Flexibilität glänzen.

Dazu wird die App demnächst in fünf große Bereiche aufgeteilt. Unter Favoriten seht ihr das, was euch in eurem Smart Home am wichtigsten ist. Dort kommen auch die neuen Spaces zum Einsatz, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Unter Geräte findet ihr, wie es der Name verrät, die mit der Home-App verbundenen Produkte. In Automationen stellt ihr Routinen ein, die das Smart Home automatisieren. In den Aktivitäten meldet sich euer Smart Home zu Wort, wenn etwas spannendes passiert und in den Einstellungen passt ihr selbige an eure Wünsche an.

Neben der besseren Übersichtlichkeit legt Google den Fokus vor allem auf die neuen Spaces. Dabei handelt es sich um übersichtliche Hub-Seiten für verschiedene Bereiche eures Zuhauses. Einige Beispiele von Google selbst: Im Space Cameras seht ihr die Videofeeds all eurer Kameras untereinander gesammelt. Im Space Lightning steuert ihr die smarte Beleuchtung eures Zuhauses und im Space Wifi seht ihr Details eurer WLAN-Verbindung wie verbundene Geräte und Zugangspunkte oder teilt euer WLAN-Passwort mit Gästen.

Damit ihr in der Benutzung der Home-App flexibler werdet, soll die in den kommenden Wochen auch als Web-Oberfläche und als Wear-OS-App erscheinen. Welch ein Zufall, dass schon morgen die Vorstellung von Googles eigener Pixel Watch ansteht, die genau dieses Betriebssystem verbaut.

So soll es mit Googles Home-App weitergehen

Neben den bereits angekündigten Neuerungen zum Start gibt Google auch einen Einblick, wie man die App nächstes Jahr erweitern möchte.

So sollt ihr ab 2023 auch eigene Spaces anlegen können, in dem ihr eure Geräte ganz nach Wunsch kombiniert und euch so eigene Übersichtsseiten für euer Smart Home baut.

Außerdem sollt ihr ab Anfang 2023 komplexere Routinen erstellen können. Den Reiter Automationen der Home-App will man dann um einen Script Editor erweitern, in dem fortgeschrittene Nutzer mächtigere Werkzeuge zum Basteln von Routinen erhalten.

So meldet ihr euch für die Closed Beta der Google Home-App an

Google will die neue Home-App in den kommenden Wochen als Closed Beta starten. Allerdings könnt ihr euch aktuell über den im Blogeintrag erwähnten Link zur Public Preview nicht direkt zur Beta anmelden.

Glücklicherweise hat die US-Seite 9to5Google eine Lösung, mit der ihr euch schon jetzt für die neue Home-App registriert. Dazu öffnet ihr mit eurem Android-Gerät die URL googlehome://settings/app-preview-program und drückt dann auf den Button Request Invite .

Eine Einladung zur Closed Beta garantiert das natürlich nicht. Aber so könnt ihr schon jetzt euer Interesse an der neuen Home-App bekunden.

Google hat neben einer überarbeiteten App auch neue Hardware vorgestellt. Alle Details zum neuen Router und Co. findet ihr in unserer News zum Thema.

Hattet ihr bereits Frust mit Googles bisherigem Home-App-Design? Freut ihr euch auf die neue, übersichtliche Variante? Und wie steht ihr zum gestern gestarteten Matter? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!