Google wird seine bezahlbare A-Serie einstellen

Das Pixel 7a war mit 500 Euro zwar nicht billig - im direkten Vergleich mit den fast 800 Euro des Pixel 8 wünscht man sich trotzdem eine A-Serie. (Foto von Samuel Angor auf Unsplash)

In einem Interview mit Der Standard gab Google-Vizepräsident Ramachandran zu Protokoll, dass die A-Serie wohl eingestellt wird und er die hohen Preise des Pixel 8 für gerechtfertigt hält.

Das sagt der Vize-Chef zur A-Serie

Im Gespräch gab Ramachandran zu verstehen, dass die Entwicklung neuer Features sehr viel Geld gekostet haben. Dazu zählen die der Kamera, die Sicherheit der Handys selbst, KI-Unterstützung und smarte Funktionen.

Außerdem hat das Pixel 8 sein Support-Versprechen auf 7 Jahre ausgedehnt, was sich in der Entwicklung monetär niederschlägt. Auf die Frage hinsichtlich Budget-Smartphones sagte der Vize-Chef:

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir in die Richtung gehen. Ramachandran im Gespräch mit Der Standard

Alle oben genannten Features seien laut ihm in einem günstigen Smartphone nicht möglich. Deshalb wird es keine günstigen Pixel-Smartphones mehr geben.

Der Preis des Pixel 7

Das Smartphone kostete beim Release 499 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld, aber im Vergleich zum neuen Pixel 8, das 799 Euro kostet, wäre es immer noch einigermaßen erschwinglich.

Im Pixel 7a ist der Tensor G2 Chip verbaut – der Gleiche wie auch im 7 Pro und der Basis-Variante. Das normale 7-Modell kostete zum Release knapp 649 Euro und ist damit 150 Euro teurer als das 7a.

Warum es also nicht möglich ist, eine 8a-Version für vielleicht 650 Euro auf den Markt zu bringen, bleibt unklar.

Das verspricht Google beim Pixel 8

Das neue Google-Smartphone kommt mit einer 50 Megapixel-Hauptkamera. Außerdem ist der oben genannte Tensor-Chip auf die Serie G3 aufgerüstet worden.

Diese CPU soll für den Einsatz von KI-Anwendungen optimiert sein. Eine dieser Anwendungen könnt ihr beispielsweise im Feature Best Take begutachten.

Falls ihr noch mehr über die KI-Feature des Google-Smartphones lesen wollt - hier entlang!

Was denkt ihr? Hättet ihr euch über ein günstigeres Smartphone der Pixelreihe gefreut? Natürlich sind fast 500€ immer noch eine Menge Geld. Sollte Google vielleicht einfach ein paar Features weglassen, um so einen niedrigeren Preis zu ermöglichen? Bräuchtet ihr die ganzen KI-Anwendungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.