Spieler verzweifelt, weil seine Grafikkarte »aufgefressen« wird und Mutter Natur macht es nur noch schlimmer

Bestimmte Ameisen haben wohl gern eine GPU zum Frühstück. (Quelle: Jacek Abramowicz / Pavan Prasad via Pixabay)

Geschichte wiederholt sich gerne: Eines der ersten als »Bug« bezeichneten Technikprobleme war eine Wanze, die Erfinder Thomas Edison im Apparat entdeckt hatte und diese zu Fehlfunktionen in seinem Apparat führten.

Der Bug-Begriff war also durchaus wörtlich zu nehmen, wie ihr auch dem Exkurs von unserem Redakteur Alex entnehmen könnt:

Von Wanzen und Motten Die Geschichte der Computer-Bugs reicht weiter zurück, als es Computer gibt von Alexander Köpf

Beim Beitrag des Nutzers »Thejus_Parol« im PCMR-Subreddit handelt es sich ebenfalls um eine der buchstäblichsten Varianten eines Computer-Bugs.

Laut dem Post hat der Nutzer festgestellt, dass sich die Temperaturen der verbauten Nvidia GTX 1060 in einem unnatürlich hohen Bereich bewegen. Schnell sei ersichtlich geworden, dass Ameisen aus der Grafikkarte krabbeln. Teils seien diese sogar aus dem Heatsink der GPU hervorgekrochen.

Doch warum waren die Ameisen überhaupt in der GPU? Offensichtlich hatten es die kleinen Insekten auf die Wärmeleitpaste abgesehen, denn diese wurde laut dem Reddit-Post mehr oder weniger abgefrühstückt.

Eine Reinigung mit Alkoholpads oder Pestiziden half hier nur kurzfristig, denn nur wenige Tage später sollen die kleinen Ameisen erneut en masse auf der GPU unterwegs gewesen sein. Wir verkneifen uns an dieser Stelle einen Spruch über fehlgeschlagene Debugging-Prozesse.

Die Rote Feuerameise

Den Reddit-Kommentaren zufolge soll es sich bei den Tieren um die Rote Feuerameise (Solenopsis invicta) handeln, welche laut Untersuchungen eine »Vorliebe für elektronische Geräte« haben.

Entsprechend wird davor gewarnt, dass die Rote Feuerameise potenziell die gesamte Elektronik im Haushalt befallen kann. Der Versuch, den Insekten mit herkömmlichen Mitteln entgegenzuwirken, schlägt daher auch fehl - schließlich sind diese für die Hautflügler schlichtweg uninteressant.

Mutter Natur macht es noch schlimmer: Gelangen die Roten Feuerameisen einmal an Elektronik (in diesem Fall die laufende Grafikkarte), laufen diese oftmals Gefahr, Kurzschlüsse auszulösen und durch einen Stromschlag zu verenden.

Im Zuge des Ablebens lösen diese wiederum Pheromone aus, welche der restlichen Kolonie signalisieren, dass sich die Tiere in Gefahr befinden. Daraus folgend reagieren die restlichen Ameisen, die dem Insekt »zu Hilfe eilen« und ebenfalls in tödliche Gefahr geraten - ein gewissermaßen nicht endend wollender Kreislauf aus Tod, Warnsignal und vermeintlicher Rettung.

Müsst ihr euch Sorgen machen?

Hierzulande müsst ihr euch immerhin keine Sorgen machen, dass die Rote Feuerameise auch eure Grafikkarte als Delikatesse wähnt.

Zumindest noch nicht: Ursprünglich in Südamerika beheimatet, wurde das Insekt in den vergangenen Jahren immer öfter auch in Australien und China entdeckt; seit 2023 gibt es auch Funde der Roten Feuerameise in wärmeren, europäischen Gebieten wie im italienischen Sizilien.

Ob der Reddit-Nutzer den wörtlich zu nehmenden Bug mittlerweile beheben konnte, ist indes nicht verbrieft. Voraussichtlich muss dieser einen Kammerjäger zurate ziehen, um die jeweiligen Nester (und damit die entsprechende Ursache) beseitigen zu können.

Wie findet ihr das? Habt ihr von so einem Fall schon einmal gehört? Oder ist das für euch völlig neu? Habt ihr vielleicht selbst schon einmal negative Erfahrungen mit dem Befall von Hardware durch Insekten gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!