Diese Gratis-Spiele bekommen Amazon-Prime-Kunden im Juni 2022

Auch im Juni 2022 können sich treue Amazon-Prime-Abonnenten wieder über eine ganze Menge an Gratis-Spielen und Ingame-Inhalten freuen. Habt ihr euch die Gratis-Spiele einmal gesichert, könnt ihr diese zudem dauerhaft behalten, selbst wenn ihr den Abo-Service kündigt.

Wie ihr euch die Gratis-Spiele sichern könnt: Besucht dafür die Amazon-Prime Gaming Homepage und sucht nach dem Spiel, das ihr haben möchtet. Nun müsst ihr nur noch auf den Button Abholen klicken, um euch das jeweilige Spiel zu sichern. Ladet euch den Titel anschließend in der Amazon Games App herunter.

Escape from Monkey Island

Genre: Adventure

Release: 06. November 2000

Monkey Island ist einer der größten Kult-Serien und hat sich als eines der besten Point & Click-Adventures einen Namen in der Branche gemacht. Mit dem vierten Teil geht die Reise von Guybrush Threepwood weiter und ist dabei nicht weniger spaßig als seine Vorgänger. In unserem Test von 2001 konnte der Klassiker sich eine äußerst gute Gesamtnote von 86 sichern.

Am Anfang kehren Elaine und Guybrush aus den Flitterwochen zurück, um festzustellen, dass Elaine für Tot erklärt wurde und daher ihre Villa gleich mit abgerissen werden soll. Da Elaine auf ihrer Heimatinsel auch Gouverneurin war, werden zudem neue Wahlen abgehalten. Ihr Konkurrent ist dabei ein gewisser Charles L. Charles. Fortan müsst ihr herausfinden, was es mit dem ganzen Chaos auf sich hat und wer hinter der Misere steckt.

Far Cry 4

Genre: Ego-Shooter

Release: 18. November 2014

Ganze acht Jahre ist es her, dass Far Cry 4 erschienen ist. Wer jetzt aber automatisch denkt, dass der Open-World Titel in die Jahre gekommen ist, hat sich geirrt. Denn dank der Ubisoft-Formel bekommt ihr genau das, was ihr auch aus den Nachfolgern bereits kennt, ohne das es grundlegende Unterschiede gibt. Einziger Wermutstropfen: Im Koop kann man Far Cry 4 im Gegensatz zu seinen Nachfolgern nicht spielen.

In dem vierten Teil der Serie verschlägt es euch in den Himalaya, um genau zu sein in den Staat Kyrat. Ihr übernehmt die Rolle von Ajay Ghale und wollt in erster Linie nur in die Berglandschaft reisen, um die Asche eurer Mutter an einem bestimmten Ort zu verstreuen. Die Suche nach dem Ort wird jedoch von der königlichen Armee unterbrochen, die euch kurzerhand verhaftet und zu eurem neuen Erzrivalen Pagan bringt.

WRC 8 FIA World Rally Championship

Genre: Rennspiel

Release: 05. September 2019

Nach den eher enttäuschenden Vorgängern haben die französischen Entwickler von Kylotonn Racing Games mit WRC 8 FIA World Rally Championship gebessert und sich als klarer Konkurrent zur Dirt Rally Serie von Codemasters etablieren können. Das die Entwickler dem Arcade-Gameplay teilweise den Rücken gekehrt und ihren Schwerpunkt wieder auf mehr Simulation gelegt haben, konnte damals viele Fans des Rallyesports überzeugen.

WRC 8 kann vor allem bei den vielen unterschiedlichen Etappen punkten, die euch durch die verschiedensten Gebiete führen. Im Karriere-Modus müsst ihr euch zudem nicht nur hinter das Lenkrad setzen, sondern auch einen kleinen Teil eurer Zeit für das Management opfern. Habt ihr darauf keine Lust, gibt es natürlich noch einen Online-Modus, in dem ihr euch mit anderen Spielern messen müsst.

Weitere Gratis-Spiele

Astrologaster: In dem Adventure müsst ihr in die Rolle von Doktor Simon Forman schlüpfen und eure Patienten mit der altbekannten Methode der Astrologie kurieren.

In dem Adventure müsst ihr in die Rolle von Doktor Simon Forman schlüpfen und eure Patienten mit der altbekannten Methode der Astrologie kurieren. Across the Grooves: In dieser Visual-Novel versucht ihr, die Wahrheit über Alices Schicksal herauszufinden und reist dabei durch etliche europäische Städte. Versucht, die Realität zu beeinflussen und die Vergangenheit zu verändern.

In dieser Visual-Novel versucht ihr, die Wahrheit über Alices Schicksal herauszufinden und reist dabei durch etliche europäische Städte. Versucht, die Realität zu beeinflussen und die Vergangenheit zu verändern. Calico: In diesem etwas anderen Aufbauspiel müsst ihr ein Katzencafé wieder zum laufen bringen, um pelzige Kundschaft zu gewinnen. Dabei könnt ihr euer Café mit Möbeln, Deko-Elementen und mehr ausstatten, um den Laden wieder attraktiver zu gestalten

Ingame-Loot für Pokemon GO, Pubg, Apex Legends und mehr

In Zusammenarbeit mit Niantic bringt Amazon einige Ingame-Inhalte für den Augmented-Reality Titel Pokemon GO heraus. Spieler dürfen sich über nützliche Items wie Pokébälle, Top-Beleber und Sternenstücke freuen.

Für einige Multiplayer-Titel gibt es zudem wieder einige Skins und Ingame-Inhalte abzustauben.

Apex Legends: Newcastle Stone Skies Bundle

Newcastle Stone Skies Bundle Battlefield 2042: Noobmaster Bundle

Noobmaster Bundle Rainbow Six Siege: 7-Tage Renown Booster

7-Tage Renown Booster Call of Duty Vanguard/Warzone: June Spear Head Bundle

Die komplette Liste aller verfügbaren Gratis-Spiele und Ingame-Inhalte finder ihr auf der Aktionsseite von Amazon Gaming.

Ist diesen Monat etwas für euch dabei? Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!