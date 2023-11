Fast jedes Standbild aus diesem neuen Steam-Spiel hat das Zeug zum Desktop-Wallpaper

Wer ein Faible für außergewöhnlichen Grafikstil hat, sollte weiterlesen.

Auf Steam tummeln sich so viele Spiele, da fällt es außerordentlich schwer, kein potenzielles Juwel zu übersehen. Eines davon könnte Greenfield sein - könnte, weil wir es natürlich auch noch nicht spielen konnten und daher nicht wissen, ob das Gezeigte denn auch Spaß macht.

In Sachen Grafik müssen wir uns aber schon mal keine Sorgen zu machen. Keine Sorge, wir haben für euch eine Screenshot-Galerie angelegt, die ihr euch in aller Ruhe anschauen könnt. Jetzt erklären wir euch auch noch, was es spielerisch mit Greenfield auf sich hat.

Oder ihr schaut euch vorher noch den Ankündigungstrailer an – wie ihr mögt:

Eine vergessene Fabrik voller Mysterien

In Greenfield schlüpft ihr in die Rolle eines Forschers, der eine verlassene Fabrikanlage auf einer Insel erkundet. Dort warten verlorene Technologien auf euch, die einzigartige Fähigkeiten verleihen - und mit denen müsst ihr dann weitere Rätsel lösen, um ein dunkles Geheimnis zu lüften.

Aber ist das überhaupt real? Also klar, ist es nicht, wir reden hier von einem Videospiel, aber was wir meinen: Bildet sich der Forscher das vielleicht alles nur ein? Laut der Steam-Beschreibung sollen wir nämlich auch die surreale Welt eines gebrochenen Unterbewusstseins erforschen . Und bei der Beschreibung nicht jugendfreier Inhalte steht: Darstellungen von Alkoholmissbrauch .

Gut, kommen wir zur Grafik. Die ist, wie bereits erwähnt, außergewöhnlich. Klar ist schon jetzt, dass Greenfield sehr viel mit Lichtstimmungen arbeitet und die Inselanlage sowohl über als auch unter dem Meeresspiegel viele verschiedene Szenarien zu bieten hat. Juckt euch bei solchen Bildern nicht auch bereits der Screenshot-Finger, um ein neues Wallpaper für den Desktop zu knipsen?

Greenfield hat noch kein Release-Datum. Auf Steam könnt ihr es aber bei Interesse bereits auf eure Wunschliste setzen, um keine weiteren Neuigkeiten zu dem Spiel zu verpassen.

Na, bekommt Greenfield von euch grünes Licht? Okay, sorry, den konnten wir uns einfach nicht verkneifen, wir schmeißen auch einen Euro ins Flachwitz-Schwein. Was sagt ihr zu dem Spiel? Seid ihr auch so begeistert von der Optik oder habt ihr vielmehr die Vermutung, dass euch das Gameplay nicht zusagt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!