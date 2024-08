»Wenn jemand diesen Schritt wagt, dann Rockstar«: Ehemaliger San-Andreas-Entwickler sagt, dass GTA 6 eine technische Revolution einläuten könnte

Was uns in GTA 6 mit Blick auf die Animationen erwartet, könnte laut einem Entwickler der früheren GTA-Teile beispiellos in der Spielelandschaft sein. (Bild: Obbe Vermeij, Youtube - SanInPlay)

Der YouTuber SanInPlay hat mit dem ehemaligen Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij ein ausführliches Interview geführt. Als die Frage gestellt wurde, was Vermeij auf Basis des Trailers von dem Spiel erwarte, hob er ein Detail besonders hervor:

Die Animationen.

Die Szene am Strand ist ihm dabei speziell in Erinnerung geblieben. Hier sind viele Figuren auf einmal im Bild zu sehen, die in der Tat alle sehr lebensechte Animationen aufweisen.

Vermeij äußert die Vermutung, dass Rockstar mit GTA 6 erstmals stark auf KI-Unterstützung statt auf handgemachte Animationen setzt.

Der Einsatz von KI könnte sowohl den Entwicklungsaufwand deutlich verringern als auch für eine wesentlich größere Bandbreite an Animationen sorgen und so eine Revolution bei der Spieleentwicklung einläuten.

Vermeij war von 1995 bis 2009 technischer Direktor bei Rockstar und hat in der Zeit unter anderem an San Andreas und GTA 4 mitgewirkt.

Den Trailer seht ihr unten, die hervorgehobene Szene am Strand erscheint ungefähr nach 22 Sekunden.

Was genau Vermeij gesagt hat – und was es bedeutet

Vermeij ist nicht an der Entwicklung von GTA 6 beteiligt, bei seinen Aussagen handelt es sich also lediglich um seine subjektive Einschätzung.

Er nennt aus unserer Sicht aber einen sehr relevanten und nachvollziehbaren Punkt, gerade mit Blick auf ein riesiges Open-World-Spiel wie GTA 6. Sein genauer Wortlaut ist dabei der folgende:

Es gibt einige Gerüchte über den Einsatz von ziemlich neuer Technologie, die mit Animationen und KI zu tun hat [...]. Es ist an der Zeit für eine Revolution, wo Animationen vielleicht nicht mehr von Hand gemacht werden, sondern mehr von KI unterstützt [...]. Ich denke, wenn jemand diesen Schritt wagt, dann ist es wahrscheinlich Rockstar.

Den passenden Teil des in Englisch geführten Interviews findet ihr im folgenden YouTube-Video ab Minute 32:51:

Warum die Animationen für GTA 6 so entscheidend sind

GTA hebt sich vor allem durch seine besonders lebendige und authentische Welt von anderen Open-World-Spielen ab. Zu diesem Eindruck können realistische Animationen sehr viel beitragen, vor allem in stark bevölkerten Gegenden, wie sie in GTA meist zu finden sind.

Neben der Qualität ist auch die Quantität verschiedener Animationen sehr wichtig: Wenn sich mehrere Spielfiguren aufgrund von zu wenig Abwechslung bei den Animationen genau gleich bewegen, geht das zu Lasten der Immersion.

Verfahren wie Motion Capture helfen schon lange dabei, Figuren in Videospielen besonders lebensecht wirken zu lassen.

Auf Basis bereits vorhandener (und sicher auch neu für GTA 6 gesammelter) Daten dieser Art könnte eine KI so trainiert werden, dass sie für eine große Bandbreite an unterschiedlichen, aber immer noch sehr realistisch aussehenden Animationen im Spiel sorgt.

Der erste Trailer glänzt generell bei den Animationen

Eine der vielen überzeugenden Animationen aus dem ersten Trailer zu GTA 6.

Die Strandszene im ersten GTA-6-Trailer sticht durch die Masse an Menschen mit Blick auf die Animationen zwar besonders hervor. Aber auch für die meisten anderen Szenen gilt, dass sie sich durch sehr realistisch wirkende Bewegungsabläufe der Spielfiguren auszeichnen.

Das gilt insbesondere für Animationen, die weniger alltägliche Bewegungen zeigen. Dabei denken wir etwa an die folgenden Szenen im Trailer:

die Frau im Cabrio, die ihre Hände während der Fahrt in die Luft hebt (0:26)

die Begrüßung der beiden mit Goldketten behangenen Männer (0:30)

der Tänzer auf dem Paryboot (0:40) sowie der Alligatorjäger und die Dame auf dem Autodach direkt danach

die im Schlamm feiernde Frau, die uns die Zunge herausstreckt (0:55)

das finale Eintreten der Tür der beiden Hauptcharaktere (1:16)

Ein sehr begrenzter Ausblick, der Lust auf mehr macht

Vermeij hat also einen Punkt und der Trailer zu GTA 6 wartet in der Tat mit auffällig vielen sehr guten Animationen auf. Aber es handelt es sich immer noch um einen Trailer, in dem wir nur einen Bruchteil der im Spiel vorhandene Figuren sehen.

Die vergleichsweise wenigen Charaktere in einem kurzen Video besonders echt wirken zu lassen, ist etwas ganz anderes, als das für eine komplette und riesige Open World überzeugend umzusetzen.

Doch auch wenn die GTA-Reihe mit Blick auf die Technik in der Vergangenheit (und in der jüngeren Gegenwart) längst nicht immer nur glänzen könnte, teilen wir Vermeijs Einschätzung:

Wenn jemand den Standard bei Animationen in Spielen mit Hilfe von KI auf ein neues Level hebt, dann Rockstar.