GTA-Mysterium nach 23 Jahren gelüftet: Warum der Mond größer wird, wenn man drauf schießt

Der Mond in früheren GTA-Teilen ist fast schon eine kleine Berühmtheit.

Die GTA-Reihe ist berühmt-berüchtigt für ihre verrückten Easter Eggs. Sei es Bigfoot in GTA 5, das wortwörtlich schlagende Herz von Liberty City in GTA 4 oder das Zombie-Labor in GTA: San Andreas - die Kreativität der Rockstar-Entwickler scheint keine Grenzen zu kennen.

Ein noch älteres Easter Egg als die obigen Vertreter ist der Mond in GTA 3. Wer nicht weiß, worum es geht: Im dritten Teil des Gangster-Epos könnt ihr mit dem Scharfschützengewehr auf den Mond schießen, woraufhin er seine Größe in drei Stufen ändert - klein, mittel, groß.

Wie der aufblasbare Mond entstanden ist, hat nun nach 23 Jahren ein Rockstar-Urgestein verraten.

So entstand das Mond-Mysterium

Obbe Vermeij dürfte eingefleischten GTA-Fans kein Unbekannter sein, allen anderen stellen wir ihn kurz vor: Vermeij gehörte bei Rockstar viele Jahre zum Inventar, von 1995 bis 2009 war er dort als technischer Direktor tätig.

Auch an den Arbeiten zu GTA 3 war Vermeij dementsprechend stark involviert. Jetzt hat er gestanden: Er ist der Urheber des kuriosen Mondes im Spiel!

Auf X (ehemals Twitter) postete er die Erklärung, wir haben sie euch im Folgenden eingedeutscht:

Die Künstler gaben mir eine Textur für den Mond in GTA3. Ich platzierte den Mond am Himmel, stellte sicher, dass er nachts sichtbar war und eine angemessene Größe hatte. Ein paar Tage später standen 4 Künstler an meinem Schreibtisch und baten mich, die Größe des Mondes zu ändern. Kein Problem , sagte ich. Es stellte sich heraus, dass [die Künstler] sich nicht entscheiden konnten, wie groß der Mond sein sollte. Zwei von ihnen wollten ihn kleiner, um ihn realistischer zu machen. Die anderen beiden wollten ihn größer haben, um ihn filmischer zu gestalten. Das ging eine Weile so, und ich schlug vor, die Größe des Mondes im Spiel veränderbar zu machen. Auf diese Weise konnten sie in Ruhe entscheiden und mich über das Ergebnis informieren. Da ich an dem Scharfschützengewehr arbeitete, machte ich es so, dass der Mond zwischen drei Größen (klein, mittel, groß) umschaltete, wenn der Spieler auf ihn schoss. Die Künstler haben sich nie bei mir gemeldet, also habe ich es einfach so gelassen. In [San Andreas] war es noch da.

Kreative Differenzen sind schuld

Ihr habt richtig gelesen: Letzten Endes war das Easter Egg nicht mal geplant, sondern es ist das Resultat eines nie gelösten kreativen Disputs, an dem Obbe Vermeij gar nicht mal beteiligt war.

Für die unterschiedlichen Mond-Phasen in GTA: San Andreas war Vermeij laut eigener Aussage aber nicht verantwortlich. Wer sich diese künstlerische Leistung auf die Fahnen schreiben kann, erfahren wir ja vielleicht in weiteren 23 Jahren.

Obbe Vermeij plaudert übrigens nicht zum ersten Mal aus dem Nähkästchen, wenn es um die Historie von Rockstar geht. Erst letztes Jahr hat er viele Infos zu eingestellten Spiele-Projekten verraten, worüber ihr hier mehr erfahrt:

