GTA Trilogy: Das wahre Remaster-Desaster steht euch erst noch bevor

Was mit den Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas am Release-Tag der neuen GTA Trilogy als Definitve Edition und in der Zeit danach passiert ist, dürfte beispiellos sein. Ein Verkaufstopp so kurz nach Veröffentlichung sieht man jedenfalls nicht alle Tage.

Spielt man die Titel allerdings selbst, wird schnell deutlich, dass da deutlich mehr im Argen liegt als bloß ungewollt in der PC-Version enthaltene Dateien. Das haben bereits die zahlreichen Einblicke gezeigt, die in der Zeit direkt nach Release entstanden sind - und es deckt sich mit unseren eigenen Erfahrungen (siehe auch das Video zu Beginn dieses Artikels).

Wie können wir die Definitve Edition trotz Verkaufstopp spielen? Da wir die drei Titel vor dem Abschalten der Server heruntergeladen haben, ist es mit gecrackten EXE-Dateien dennoch möglich, sie zu spielen. Zu Recherchezwecken haben wir genau das getan.

Da Rockstar die Spiele nochmal überarbeitet und es sich um einen Crack handelt, muss unsere Spielerfahrung nicht genau dem entsprechen, was nach der erneuten Veröffentlichung zu sehen sein wird. Wir rechnen allerdings nicht mit grundlegenden Änderungen, zumindest nicht in kürzerer Zeit. Was genau in der Definitive Edition drin steckt und alle allgemeinen Infos findet ihr in unserer großen FAQ:

Von Anfang an enttäuschend

Die Probleme der Neuauflage zeigen sich bereits ganz zu Beginn des ältesten Teils GTA 3. In der Introsequenz bekommen wir zwar direkt die deutlich schickere Beleuchtung zu sehen, aber auch einen Regeneffekt, der so aufdringlich ist, dass er eher nach einem Grafikfehler aussieht. Was im folgenden Screenshot schon übertrieben wirkt, sieht in Bewegung gleich nochmal so schlimm aus.

Im Netz sind außerdem viele Screenshots von sehr merkwürdig aussehenden Charakteren beziehungsweise Gesichtern zu finden, die uns ebenfalls sofort zu Beginn ins Auge stechen.

Die passende Szene unten stammt aus der ersten Mission in GTA 3. Sie zeigt einen Türsteher und/oder Leibwächter. Vor allem im Vergleich mit dem Charaktermodell aus dem Original wird sehr deutlich, wie albern das neue Gesicht aussieht.

Während die Optik des Original-Türstehers links ein klares Du kommst hier nicht rein! zum Ausdruck bringt, sieht er rechts in der Neuauflage eher nach einem verzweifelten Ich will hier nicht drin sein! aus.

Es kommen aber noch weitere Faktoren erschwerend hinzu, wie unter anderem eine teils sehr unrunde Performance bei Autofahrten (die bekanntlich einen großen Teil der GTA-Spiele ausmachen). Während sich viele Spieler zu Recht darüber geärgert haben, kurz nach Release keinen Zugriff auf das Spiel zu haben, könnte der Ärger beim Spielen selbst also noch deutlich größer werden.

Was der langjährige Redakteur und aktueller Print-Chef der GameStar, Markus Schwerdtel, darüber denkt, lest ihr in seiner Kolumne:

Wir arbeiten bereits an einer genaueren technischen Analyse samt Daten aus den Originaltiteln, inklusive Benchmarks und Vergleichsbildern. Bewegtbildeindrücke der Probleme der GTA-Neuauflage könnt ihr euch im oben eingebundenen Video des Kollegen Christian Fritz Schneider verschaffen.

Man darf sehr gespannt sein, wie die Geschichte der Definitive Edition weiter geht. Unabhängig davon steht aber wohl jetzt schon fest, dass ihr Start sehr unrühmlich verlaufen ist - und dass sie es auch mit großen Patches sehr schwer haben dürfte, diesem Namen wirklich noch gerecht zu werden.