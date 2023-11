In Alan Wake 2 steckt ein Gameplay-Detail, das angeblich auch GTA 6 nutzt

Möglicherweise haben Alan Wake 2 und GTA 6 etwas gemeinsam.

Ein frischer Leak zu GTA 6 geht davon aus, dass ihr euch bei der Verfügbarkeit von Waffen deutlich umgewöhnen müsst. Rockstar soll ein System verwenden, dass ihr aktuell in Alan Wake 2 sehen könnt und auch in Red Dead Redemption 2 bereits in ähnlicher Form im Einsatz war.

Schluss mit dem Arsenal in der Hosentasche

Worum geht es in dem Leak? Laut dem X-Account Rockstar Universe sollen die Waffen, die ihr in GTA 6 bei euch tragen könnt, mehr durch realistische Maßstäbe limitiert sein. Konkreter wird der Leak nicht, doch soll dieser Clip aus Alan Wake 2 repräsentativ für das System in GTA 6 sein:

In dem Clip könnt ihr sehen, wie der Charakter eine Handfeuerwaffe im Holster hat und sich dann noch ein Gewehr über die Schulter hängt. Zum Wechseln ist eine vollständige Animation nötig.

Darüber hinaus sollen weitere Waffen über eine Reisetasche oder den Kofferraum eines Autos zugänglich sein. Laut Rockstar Universe soll dies ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 funktionieren. Dort könnt ihr in den Satteltaschen eures Pferdes ebenfalls zusätzlich Waffen verstauen.

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

Was würde das für GTA 6 bedeuten? Sollte sich dieser Leak bewahrheiten, eine ganze Menge. Es wäre eine ziemliche Abweichung vom bisherigen Waffensystem. In GTA 5 könnt ihr eine Vielzahl an Waffen mit euch führen und schnell zwischen ihnen wechseln.

Es würde sich also um einen größeren Schritt in Richtung Realismus handeln, wenn Spieler nicht mehr den »Raketenwerfer aus der Hosentasche« ziehen könnten.

Wie glaubhaft ist der Leak? Neben Rockstar Universe bestätigt Rockstar Intel, ein weiterer X-Account spezialisiert auf Leaks zu GTA 6, die Aussagen. Wie immer handelt es sich trotzdem um Informationen, die entweder falsch oder überholt sein können und mit Vorsicht zu genießen sind.

Sollte sich dieser Leak als korrekt herausstellen, würde sich das Gameplay von GTA 6 an dieser Stelle stark von den Vorgängern unterscheiden. Was würdet ihr von einem Grand Theft Auto mit mehr Realismus halten? Wäre es für euch eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Reihe oder ein zu starker Umbruch und der falsche Schritt für GTA? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.