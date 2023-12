»Das ist echt passiert?«: Im Trailer zu GTA 6 stecken überraschend viele reale Ereignisse

GTA 6 ist nur so verrückt wie das echte Leben.

Dank des ersten Trailers ist es endlich offiziell: In GTA 6 geht es zurück nach Florida - Verzeihung - Leonida. Und wie im realen Vorbild herrscht dort offenbar der blanke Wahnsinn. Denn Fans haben bereits einen Vergleich gezogen: Ein paar der absurdesten Momente des GTA-6-Trailers sind tatsächlich so in echt passiert!

Hier kommt sehr realer Wahnsinn ins Spiel

Die Spiele der Grand-Theft-Auto-Reihe sind für ihre Realsatire (allen voran der USA) berüchtigt. Deswegen dürfte es niemanden überraschen, dass GTA 6 in eine ähnliche Kerbe schlagen wird. Für den ersten Trailer hat sich Rockstar sich so auch ein Beispiel an echten Nachrichtensendungen oder viralen Social-Media-Hits genommen.

Falls ihr euch fragt, was genau damit gemeint ist, kann der aufmerksame Reddit-User Bradbrad7 weiterhelfen: In seinem Post hat er eine Handvoll der Trailer-Momente mit Szenen des realen Floridas verglichen und was sollen wir sagen: Offenbar ist die Darstellung des fiktiven Leonidas ziemlich vorlagengetreu.

Um was genau es geht? Dafür könnt ihr nochmal einen Blick in den offiziellen Trailer werfen und dabei auf die folgenden Ausschnitte achten:

der Alligator im Pool bei Minute 00:42

die auf einem fahrenden Auto twerkende Lady bei Minute 00:44

der Alligator im Supermarkt bei Minute 00:47

der halbnackte korpulente Mann, der bei einer Tankstelle vor der Polizei flieht, bei Minute 00:49

der stolze Gartenbesitzer, der im String seinen Garten bewässert, bei Minute 00:53

die ältere Dame im Nachtkleid, die mit zwei Hämmern bewaffnet auf der Straße steht, bei Minute 00:57

der inhaftierte Möchtegern-Joker bei Minute 01:04

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Fiktives Leonida vs. echtes Florida

Die direkte Gegenüberstellung von Bradbrad7 findet ihr wie folgt bei Reddit, das Team von IGN hat außerdem ein passendes Video dazu für euch parat. Die Parallelen zwischen dem fiktiven US-Staat Leonida in GTA 6 und dem realen Florida stoßen in der Community übrigens auf große Faszination und sogar Begeisterung.

Manch einer will zum Beispiel nicht so wirklich wahrhaben, dass sich diese absurden Ereignisse tatsächlich in dieser Form abgespielt haben. Andere schreiben wiederum, dass sie gerne selbst in Florida leben würden, um nun eine Chance darauf zu haben, in GTA 6 von Rockstar verewigt zu werden. Mit den meisten Upvotes stellt der User Purplex_GD fest:

Florida ist der perfekte Ort für die satirische Natur von Grand Theft Auto.

Dem können wir nicht so wirklich widersprechen. Falls ihr mehr zu GTA 6 erfahren wollt, was für Geheimnisse in dem offiziellen Trailer stecken und was wir bisher über den Release wissen, dann werft am besten einen Blick auf die folgenden Links:

Wie gut hat euch der erste Trailer zu GTA 6 gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den finalen Release des neuesten Rockstar-Spiels, der aktuell großzügig auf das Jahr 2025 eingegrenzt wird? Mit was für Spielen vertreibt ihr euch die Zeit, bis das nächste Grand Theft Auto tatsächlich in den (digitalen) Regalen steht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!