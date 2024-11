Kein Scherz: Fans von GTA 6 glauben, dass der Mond ihnen den nächsten Trailer-Release verrät

Die Mond-Theorie zu GTA 6 klingt nur auf den ersten Blick nach purer Einbildung.

Laut einigen Fans soll Entwickler Rockstar in einem Bild einen handfesten Hinweis auf den nächsten Trailer zu GTA 6 versteckt haben. Der Mond soll Aufschluss darüber geben, wann es neue Bewegtbilder zum Open-World-Spiel geben soll. Das klingt natürlich erstmal nach einem weiteren Beleg dafür, dass der Unterschied von Kausalität und Korrelation von der GTA-Community gerne mal ignoriert wird. Aber…

Ein abnehmender Dreiviertelmond

Anfang November kündigte Rockstar ein größeres Update für GTA Online an, das im Dezember erscheinen soll. Zum Marketing gehörte auch der folgende Beitrag auf X:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der auf dem Bild zu sehende Mond veranlasste einige Fans zu Spekulationen, ob die abgebildete Mondphase nicht auch eine bevorstehende Ankündigung sein könnte.

Eine neue Fan-Theorie war geboren und verbreitete sich via Reddit und X. Der nächste auf dem Bild zusehende abnehmende Dreiviertelmond ereignet sich am 22. November 2024. Was genau an diesem Tag passieren soll, darüber ist man sich uneinig. Vermutet wird ein neuer Trailer oder zumindest dessen Ankündigung, oder sogar ein Release-Datum des Spiels.

Doch es geht noch weiter: Um die Mond-Theorie zu stützen, fand der X-Account GTA 6 Countdown noch weitere »Zusammenhänge« zwischen GTA 6 und dem Erdtrabanten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So soll der Song aus dem ersten Trailer, »Love is a Long Road« von Tom Pettys Album »Full Moon Fever«, ebenfalls ein Hinweis auf den Mond sein. Dazu kommt eine Textzeile aus dem Lied, die übersetzt lautet: »Ich würde auf den Mond warten«.

Das klingt zunächst mal alles sehr weit hergeholt, dennoch hat eine solche Theorie rund um eine Mondphase bereits vor gut einem Jahr voll ins Schwarze getroffen.

13:10 GTA muss sich ändern

Autoplay

Eine korrekte Mond-Theorie

Wie sich Reddit-Nutzer Fabrilzerlo in einem Beitrag erinnert, gab es auch zum Release-Datum des ersten Trailers eine solche Fan-Theorie, die sich als korrekt herausstellte.

Damals zeigte ein Bild im Zusammenhang mit GTA Online ebenfalls sehr prominent einen Mond. Dessen Phase entsprach dem 1. Dezember 2023, also dem Tag, an dem der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde.

Ob das nun Zufälle sind oder tatsächlich kleine Brotkrumen von Rockstar für die Community, ist schwer zu sagen. Vielleicht kommen wir der Wahrheit in zwei Tagen ein wenig näher, wenn am 22. November tatsächlich etwas Neues zu GTA 6 gezeigt oder bekannt gegeben wird. Das Release-Fenster ist übrigens für den Herbst 2025 angesetzt.