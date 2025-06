»Lektion 1 ist, wie man ein Auto stiehlt« - Berliner GTA-Fahrschule sorgt im Netz für Lacher

Was man in einer GTA-Fahrschule wohl so alles lernen kann? Schließlich steckt Autodiebstahl bereits im Namen der Reihe.

Der Sinn und Zweck einer Fahrschule ist aus Sicht der meisten Menschen wohl, dass man dort lernt, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. In Berlin sorgt allerdings gerade eine Fahrschule für Aufsehen, die zumindest optisch den Anschein macht, dass dort das genaue Gegenteil gelehrt wird.

Denn die Fahrschule Vibes mit Sitz im Berliner Stadtteil Pankow wirbt im GTA-Design um Kunden. Webseite und Schulungsräume sind mit Artworks und Schriftzügen im entsprechenden Stil ausgestattet. Die Mission, so steht es im Schaufenster: den Führerschein machen.

Einige aufmerksame GTA-Fans hatten die neue Fahrschule kürzlich entdeckt und ihren Fund im Internet geteilt. Unter den entsprechenden Reddit- und Bluesky-Posts spekulieren die User nun mit einem Augenzwinkern, welche Inhalte in der GTA-Fahrschule wohl gelehrt werden.

iMogwai schreibt etwa auf Reddit, die erste Lektion sei es zu lernen, wie man ein Auto klaut. Zumindest dem Namen nach würde es passen, denn GTA bedeutet auf Deutsch schließlich schwerer Autodiebstahl. Ein anderer User kommentiert, er rechne damit, dass die hiesigen Fahrschüler wohl auf die dumme Idee kämen, mit einem Sportwagen ein paar Leute umzufahren. Davon raten wir allerdings ab; das gibt nämlich auch in der Realität ein erhöhtes Fahndungslevel.

Trotz der im Netz geäußerten Zweifel scheint die Fahrschule allerdings durchaus seriös. Neben dem normalen Fahrunterricht bietet die Fahrschule laut ihrer Webseite sogar Fahrsicherheitstrainings und Auffrischungskurse an. Auch die Google-Rezensionen ehemaliger Schüler fallen sehr positiv aus.

Eine andere Frage ist indes, ob die Fahrschule wegen der Verwendung des Videospiel-Designs Probleme mit GTA-Publisher Rockstar bekommen könnte. Davon gehen wir aktuell allerdings nicht aus; die serientypische Schriftart Pricedown gehört nicht Rockstar; sie ist im Netz als Gratis-Download verfügbar. Die von der Fahrschule genutzten Artworks stammen nicht aus den GTA-Spielen, sondern sind augenscheinlich mittels KI generiert.

Solange die Fahrschule Vibes also nicht mit der geschützten Markenbezeichnung Grand Theft Auto wirbt, bewegt sich ihr Eigentümer rechtlich wohl auf der sicheren Seite. Und die Lacher der Spielecommunity erntet er sowieso.

