GTA Online: Diese Woche gibt’s Boni auf überraschend viele Modi

So viele Boni und Rabatte gab es in GTA Online schon lange nicht mehr: In gleich fünf unterschiedlichen Missionsarten können sich Spieler des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 freuen. Außerdem beschert euch Rockstar ein paar kostenlose Geschenke, während es sich bei dem neuen Podiumsfahrzeug um ein echtes Highlight handelt.

Doppelt Boni und Rabatte auf gleich fünf Spielmodi

Vom 25. Februar bis zum 4. März 2021 bekommen Spieler in den folgenden fünf Spielmodi doppelt Geld und Erfahrungspunkte:

Spezialfracht-Verkaufsmissionen

Stuntrennen

Kontaktmissionen von Simeon

DJ-Missionen

Gegnermodus Sumo

Das gibt's diese Woche kostenlos

Außerdem schenkt euch Rockstar aktuell ein paar Inhalte von GTA Online - und zwar die folgenden:

Knicklichtbrille - Bedingung: Abschluss einer Import/Export-Verkaufsmission aus einem Spezialfahrzeug-Lagerhaus (wird ab dem 8. März ausgeliefert)

Alle Penthouse-Partys, die ihr veranstaltet

Getränke im Diamond Casino Resort und Music Locker

Quad Dinka Verus bei Warstock Cache & Carry (bis zum 3. März 2021)

Das ist diese Woche im Preis reduziert

Rabatte auf Büros, Lagerhäuser und Garagen

60 Prozent auf alle Executive-Büros und Büro-Anpassungen

50 Prozent auf alle Garagen

50 Prozent auf alle Spezialfracht-Lagerhäuser

25 Prozent auf alle Fahrzeug-Lagerhäuser

Rabatte auf Fahrzeuge

Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: Boots on the Ground

Boots on the Ground Zeitrennen: Down Chiliad

Down Chiliad RC-Zeitrennen: Vespucci Canals

Sündhaft teurer Supersportwagen als Podiumsfahrzeug

Bei dem neuen Podiumsfahrzeug im Diamond Casino Resort von Los Santos könnt ihr aktuell den Vagner FMJ gewinnen. Der Supersportwagen ist normalerweise für stolze 1.750.000 GTA-Dollar auf der Ingame-Website Legendary Motorsport erhältlich.

Um den FMJ zu gewinnen und kostenlos in eure Garage zu stellen, könnt ihr einmal täglich am Glücksrad des Casinos drehen.

Bewaffnetes Patrouillenboot jetzt neu verfügbar

Neben den neuen Boni und Rabatten ist diese Woche auch ein neues Boot in GTA Online gelandet: Das mit einem Kaliber-.50-Maschinengewehr ausgestattete Dingy ist für 1.850.000 GTA-Dollar bei Warstock Cache and Carry zum Kauf erhältlich.

Einen Überblick über alle Autos, Flugzeuge, Helikopter und Boote, die seit dem Cayo-Perico-Update in GTA Online gelandet sind, bekommt ihr hier:

42 2 Mehr zum Thema GTA Online: Alle neuen Autos, Boote und Flugzeuge des Cayo Perico-Update

Boni und Rabatte für User von Prime Gaming

Zu guter Letzt können User von Amazon Prime Gaming von den folgenden Rabatten Gebrauch machen. Dafür müsst ihr lediglich euren Rockstar-Social-Account mit einem aktiven Prime-Konto verknüpfen: