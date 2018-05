GTA Online - Diese Woche einloggen und kostenlos über 1 Million GTA-Dollar erhalten

Geldregen bei GTA Online: Rockstar hat das Event »Business-Woche« gestartet. Neue Fahrzeuge, Boni und Rabatte warten auf Spieler, obendrauf gibt es über eine Million GTA-Dollar. Die Ankündigung gibt es auf der offiziellen Webseite von Rockstar.

Für das Bonus-Geld muss man sich nur einloggen: Wer sich in der Business-Woche zumindest einmal in GTA Online einloggt, erhält 250.000 GTA-Dollar. Obendrauf werden 150.000 GTA-Dollar für jeden einzelnen Tag gelegt, an dem man sich in GTA Online einloggt. Die Aktion gilt bis zum 14. Mai, es lässt sich also ein stattliches siebenstelliges Sümmchen verdienen. Das für den Login erhaltene Geld wird dann zwischen dem 15. und 21. Mai auf die Spielerkonten überwiesen.

Neue Wagen

Zwei Fahrzeuge gibt es ebenfalls: Das Muscle-Car Vapid Dominator GTX bei San Andreas Super Autos, im Bild oberhalb zu sehen. Und wer eher auf Hypercars steht, holt sich bei Legendary Motorsport den Overflod Tyrant.

The Overflod Tyrant



Available today from Legendary Motorsport

Part of Business Week in GTA Online: https://t.co/ce4byHN6rO pic.twitter.com/xQ3D5y8JcP — Rockstar Games (@RockstarGames) May 8, 2018

Boni

Doppeltes Geld und RP gibt es in dieser Woche für drei Modi: Spieler sollen ihr iFruit-Telefon und das Ingame-Menü für Kontaktmissionen im Blick behalten, um hier doppelte Belohnungen zu verdienen. Und auch in Rockstar-Stuntrennen mit den Jetpack-Fliegern und Ozean-Rasern der letzten Woche gibt es nach Abschluss doppelte Belohnungen.

Kostenlose kosmetische Items

Wer sich in der Business-Woche bis zum 14. Mai in GTA Online einloggt, erhält zwei kostenlose Items: Das Vanilla-Unicorn-Shirt und die schwarze Ammu-Nation-Cap. Spieler sollten außerdem den Posteingang ihres Telefons checken: Dort gibt es den ersten Hinweis, wie man den Double-Action-Revolver aus Red Dead Redemption 2 in GTA Online findet.

Später sollen noch weitere Inhalte aus Red Dead Redemption 2 in GTA Online auftauchen.

Rabatte

Natürlich gibt es auch wieder günstige Angebote im Spiel. Hier die Liste:

Immobilien:

Büros - 50 % Rabatt

Biker-Clubhäuser - 50 % Rabatt

Alle Yachten & Yacht-Verbesserungen - 50 % Rabatt

Bunker - 40 % Rabatt

Hangars - 40 % Rabatt

Basen - 30 % Rabatt

Fahrzeuge:

Mobile Kommandozentrale - 30 % Rabatt

Gepanzerter Kuruma - 30 % Rabatt (beide Preise)

Nagasaki Shotaro - 30 % Rabatt (Spiel eine Runde Deadline zum Freischalten.)

HVY Barrage - 30 % Rabatt (beide Preise)

Ocelot Ardent - 30 % Rabatt

BF Dune FAV - 30 % Rabatt (beide Preise)

Bravado-Halbkettenfahrzeug - 30 % Rabatt (beide Preise)

BF Ramp Buggy - 30 % Rabatt

Cheval Taipan - 30 % Rabatt

Ocelot Pariah - 30 % Rabatt

Pegassi Tempesta - 30 % Rabatt

Grotti Cheetah - 30 % Rabatt

Grotti Stinger - 30 % Rabatt

Truffade Z-Type - 30 % Rabatt

Flugzeuge:

Mammoth Avenger - 30 % Rabatt

FH-1 Hunter - 30 % Rabatt (beide Preise)

Buckingham Akula - 30 % Rabatt (beide Preise)

Western Company Seabreeze - 30 % Rabatt (beide Preise)

Upgrades:

Verbesserungen für die Mobile Kommandozentrale - 30 % Rabatt

Renovierungen für die Mammoth Avenger - 30 % Rabatt

Bennys Verbesserungen - 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen - 30 % Rabatt

Steuerungs-Verbesserungen - 30 % Rabatt

Brems-Verbesserungen - 30 % Rabatt

Getriebe-Verbesserungen - 30 % Rabatt

Turbo - 30 % Rabatt

Federung - 30 % Rabatt

Spoiler - 30 % Rabatt

Mk-II-Verbesserungen - 25 % Rabatt (Kosten, um zu einer Mk-II-Waffe aufzuwerten)

Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: Nacht-R.I.T.T.

Nehmt an Nacht-R.I.T.T. (nur Ruiner 2000) teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA$ und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App "Schneller Job" auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square.

Zeitrennen Flutkanal

Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche,Flutkanal. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.