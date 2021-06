GTA Online: Fahrräder werden dank Glitch schneller als jeder Sportwagen

Spieler von GTA Online suchen stets nach den schnellsten Autos. Dabei können Fahrräder selbst die PS-stärksten Fahrzeuge abhängen. Was ihr dafür braucht: Zwei Räder, einen Freund, eine möglichst gerade Strecke und das Know-how, wie ihr einen Glitch des Rockstar-Spiels ausnutzt. Zwei Spieler auf Reddit haben es vorgemacht.

Mit dem Radl Sportwagen abhängen

Das zeigt der Videoclip: Der Reddit-User kreamycheeze macht es in einem einem kurzen Videoclip vor. Gemeinsam mit zwei Mitspielern findet er sich auf dem Flughafen von Los Santos wieder: einer davon ebenfalls auf einem Fahrrad, der andere hinter dem Steuer eines Sportwagens. Die Landefläche nutzen sie nun, um ein kleines Wettrennen zu veranstalten.

Und während der Anfang des Rennens so abläuft, wie man es von einem Wettstreit zwischen Fahrrad und Auto erwarten würde - das Auto lässt die beiden schnell hinter sich - kommt zum Schluss des Clips doch ganz anders: Kreamycheeze und sein Mitspieler radeln nicht nur nach vorne, sie lehnen sich währenddessen gegeneinander.

Dadurch bauen die beiden plötzlich eine derartige Geschwindigkeit auf, dass sie den Sportwagen schnell hinter sich lassen - nur um dann am anderen Ende der Landebahn an einem Zaun zu enden. Schaut am besten selbst mal rein:

Link zum Reddit-Inhalt

Das steckt dahinter: Doch was hat es mit dem kuriosen Schauspiel auf sich? Tatsächlich lässt sich der exponentielle Geschwindigkeitsanstieg mit einem altbekannten Physik-Glitch von GTA 5 beziehungsweise der Engine, auf der das Spiel basiert, erklären. Fans erinnern sich beispielsweise an einen ähnlichen Bug aus GTA 4, der dafür sorgte, dass die »Schaukel des Todes« Niko Bellic einmal durch die halbe Spielwelt katapultierte.

Hier ist nun ein ähnlicher Glitch am Werk - und nicht »die Macht der Freundschaft«, wie der ein oder andere User unter dem Video kommentiert. Simpel zusammengefasst sorgen Kollisionen in der Engine von GTA 5 für einen Geschwindigkeitsschub. Hier prallen nun die sich bewegenden Räder stetig aufeinander, was für eine exponentielle Steigerung beider Geschwindigkeiten sorgt.

Und so kann die Zusammenarbeit zweier Spieler (und sicher auch ihre Freundschaft zueinander), dass man in GTA Online auf einem Fahrrad einen Sportwagen abhängt.

Falls ihr übrigens Hilfe bei der Auswahl eures nächsten Fahr- oder Flugzeugs benötigt, dann hilft euch hier womöglich unsere Liste weiter: Wir haben die besten Autos, Helikopter und Jets für euch gesammelt, die ihr euch 2021 in GTA Online zulegen könnt.